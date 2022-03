El gobernador alertó que el PAN está envejeciendo por la falta de jóvenes en el partido, así como en la política

Nancy Venegas

Guanajuato.- El PAN está envejeciendo, lamentó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, por lo que urgió a que se renueven los cuadros del partido.

“Más que esa renuncia de panistas de años me preocupa la falta de jóvenes en el partido. Son muy pocos jóvenes. Se está volviendo un partido viejo. Los que éramos jóvenes ya no somos tanto. Ya tenemos canas y son muy poquitos jóvenes. Si hay 14 mil miembros aproximadamente no pasa de 500 jóvenes. Eso más bien me preocupa. Hay que invitar a los jóvenes que vuelvan a creer en la política, en los partidos. Hay mucho que hacer”, dijo el primer mandatario estatal.

Lee más: Marko Cortés ve derrota en 5 estados en 2022; ‘PAN sólo ganaría Aguascalientes’ (audio)

En su visita a Irapuato , Rodríguez Vallejo insistió en que por esta razón el PAN está envejeciendo. Destacó que la política y los partidos son un canal importante para colaborar en los trabajos para mejorar el entorno y la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

“Es una vía importante. Hoy hay otras alternativas, candidaturas independientes, muchas otras opciones pero creo que la participación de los jóvenes en la política es un tema que nos ocupa a todos los partidos”.

Sobre las diferencias entre el exalcalde Ricardo Ortiz y la alcaldesa Lorena Alfaro, ambos militantes activos del PAN, comentó que como ocurrió en el municipio de León, deben solucionar los asuntos a través del diálogo.

“Es un tema de partido. Creo que nos corresponde como se hizo en León buscar acercamientos y entendimientos qué es lo más importante el diálogo”.

La presidenta de Irapuato coincidió con el gobernador en que el PAN está envejeciendo y debe renovarse.

También puedes ver: ‘PAN aún no está vencido’, reaccionan panistas de Guanajuato a Marko Cortés

“Necesitamos más participación de los jóvenes en todos los aspectos. En la política, pero también en la parte social. Necesitamos ver, salir a buscar los jóvenes, por eso a mí me emocionan las jovencitas que salieron el día de ayer. Merecen todo mi reconocimiento y respeto. Nos estamos haciendo un partido donde la militancia ya tiene muchísimos años y no hay esa renovación de jóvenes. Hay que jalar a los jóvenes para que le den esa frescura, ese dinamismo y esa nueva visión que debe tener nuestro partido”, comentó la alcaldesa.