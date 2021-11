Jonathan Juárez

León.- Legisladores de Guanajuato señalaron que no se debe dar por muerto al PAN, pese a las declaraciones del líder nacional, Marko Cortés, quien expresó que el PAN no ganará la mayoría de las gubernatura disputadas en 2022.

Recientemente se dio a conocer un audio donde se escucha al presidente nacional del blanquiazul afirmar que solo podrían ganar Aguascalientes el próximo año. Lee los detalles: Marko Cortés ve derrota en 5 estados en 2022; ‘PAN sólo ganaría Aguascalientes’ (audio)

El diputado federal, Fernando Torres Graciano, indicó que el dirigente nacional no debe dar por perdidas las elecciones, sino modificar sus estrategias para recuperar la intención del voto en los estados donde habrá elecciones en 2022.

“Entiendo que fue un evento interno. A lo mejor pensó no tener ningún riesgo en hacer comentarios, no sé si en encuestas o qué información tenga él, sin embargo, las encuestas no reflejan la realidad”, comentó y agregó: “No podemos darlo por perdido cuando eres el líder del partido. Aun cuando una encuesta te lo diga, para eso son las campañas, para eso son las alianzas. Jamás te puedes dar por derrotado, si no, apaguemos las luces y vámonos”.

Por su parte, el diputado local panista, Aldo Márquez, coincidió en que el partido no se puede dar por vencido y manifestó que el blanquiazul es un partido con fuerza a nivel nacional.

“Yo creo que habrá que esperar, yo no me daría por vencido. La ciudadanía se da cuenta que los gobiernos de Acción Nacional son comprometidos, como aquí en Guanajuato. Yo no lo veo así, (que haya un declive en el PAN), creo que el PAN es fuerte”, concluyó.

Ale guarda silencio

Foto: Cristina Muñoz

Por su parte, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, evitó pronunciarse respecto a las declaraciones del líder nacional del PAN, Marko Cortés, respecto a que el partido no ganará elecciones en 2022.

“De entrada, creo que estar hablando de declaraciones y audios de otras personas no me toca. Yo creo que en todo caso, el que tiene que opinar es él. Yo no he oído el audio, he aprendido con los años que no es correcto dar opiniones cuando ni siquiera tienes los elementos en la mano”.

Por ello, Gutiérrez Campos no quise externar comentario alguno respecto a dicha noticia.

“Yo omitiría algún comentario al respecto. A él es al que le tocaría opinar no a mí”, concluyó.

En anteriores ocasiones, Ale Gutiérrez ha sido apoyada por Marko Cortés. Un ejemplo de ello es lo expresado por el líder panista el 6 de junio, apenas iniciadas las elecciones:

“Como resultados que ya se han dado por parte de algunas encuestas de salida como mi presidente nacional lo acaba de anunciar, Marko Cortés, en León ya ganamos, León que es la tercer ciudad más importante del país tiene un triunfo contundente”.

Alejandra Gutiérrez, entonces candidata del PAN a la alcaldía e León. Lee la declaración completa: Alejandra Gutiérrez se declara ganadora de la elección en León

O el 11 de agosto cuando fue nombrada coordinadora del ANAC:

“Felicidades ahora mi querida Ale Gutiérrez, te has convertido en la primera mujer frente a la coordinación nacional de alcaldes panistas. ¡Muchísimas Felicidades! Mi querida Ale, estoy seguro que lo harás muy bien y felicidades a mi querido amigo Enrique Vargas”, dijo Marko Cortés.

