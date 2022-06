Los 24 pacientes fueron canalizados a la SSG desde Irapuato luego de que les retiraran el apoyo económico municipal

Nancy Venegas/Eduardo Ortega

Irapuato.- Daniel Díaz Martínez confirmó que la Secretaría de Salud de Guanajuato ( SSG ), de la que es titular, tiene suficiente capacidad como para brindar atención a los 24 pacientes que necesitan hemodiálisis y que fueron canalizados desde el municipio de Irapuato luego de que se les dejara de apoyar económicamente con estos tratamientos.

Confirmó que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, José Luis Martínez Cendejas, junto a un equipo de especialistas, analiza los expedientes de los 24 pacientes con hemodiálisis qué canalizó el Municipio de Irapuato. En concreto, buscan saber si alguno de ellos cuenta con seguridad social en el IMSS o ISSSTE para canalizarlos a esas instituciones.

“Vamos a revisar si son derechohabientes de una institución, porque si son derechohabiente del IMSS, del ISSSTE, tendremos que canalizarlos. Si no tienen derechohabiencia, nosotros vamos a revisar cada caso en particular porque es diverso el tema. Ellos ya nos han pasado los expedientes, nuestro jefe de Jurisdicción con su equipo médico están revisando las particularidades de cada caso para saber cómo vamos a apoyar”, sostuvo el secretario de salud.

Mencionó además que la dependencia estatal puede atender “sin problemas” a 24 pacientes con hemodiálisis.

“El costo de hemodiálisis puede variar. El IMSS no cobra nada a sus derechohabientes, es importante que revisemos si tiene o no alguna derechohabiencia. No conozco a detalle los 24 casos, pero creo que son personas en un número que podemos manejar”, explicó.

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz. Foto: Eduardo Ortega

Como parte de la valoración médica de los 24 pacientes, se considerará si son candidatos a iniciar el protocolo para trasplante renal y registrarlos en la lista de espera para donación de órganos.

Daniel Díaz explicó que la ayuda económica que se les daba a estos pacientes en Irapuato era buena; pero reiteró que la SSG es capaz de atender a los 24 pacientes, de ser necesario.

Les quitan el apoyo

Por medio de un comunicado de prensa, la Presidencia Municipal de Irapuato confirmó que los apoyos económicos del programa municipal de hemodiálisis que se implementó en la anterior Administración, ya no regresarán.

Estos apoyos se eliminaron sin aviso previo en marzo pasado. El Municipio destinaba directamente de sus arcas la cantidad de un millón de pesos anuales para los tratamientos los 24 pacientes.

En su lugar, se anunció que se transferiría a los pacientes a la SSG. Además, se aseguró que habrá una estrategia transversal con programas alimentarios, dignificación de vivienda, además de empleo temporal para los familiares de 24 involucrados.

“No los vamos a dejar solos. Vamos a hacer la gestión ante las autoridades competentes para que ellos puedan recibir esta atención. Van a revisar primero la derechohabiencia que tienen; segundo, si son candidatos para ingresar al protocolo de trasplantes. En caso de que alguno de ellos sea candidato al protocolo de trasplantes, inmediatamente se les brinda la atención de hemodialización, porque están en lista de espera. Esto es mucho más transcendental porque esas acciones salvan vidas”, dijo la alcaldesa Lorena Alfaro García.

Sin embargo, la oposición argumenta que si bien son positivos estos apoyos, también es urgente que la partida económica no se les retire.

