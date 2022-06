Pese a las negativas, la regidora del PAN argumentó que los apoyos para hemodiálisis son muy caros y merman el presupuesto para Irapuato

Nancy Venegas

Irapuato.- Se terminaron los apoyos que se otorgaban a pacientes que necesitan hemodiálisis. Pues de acuerdo con la regidora panista, Elva García Melgar este era un programa costoso y que no le compete al municipio.

Durante la sesión de ayuntamiento, regidores de todas las fracciones rechazaron la postura de García Melgar y urgieron a que se modifique el presupuesto para garantizar el tratamiento de las personas.

La regidora del PAN justificó que el municipio no tiene injerencia en los temas de salud y que ‘aunque sea muy triste y lastimoso’, no hay recursos suficientes para cubrir la ayuda de 100 personas, pues llegarían más.

apoyos para hemodiálisis en Irapuato

“Les recuerdo que el municipio no tiene la función en el tema de salud ni en el tema de educación, para eso existen las instancias correspondientes…Sí es un tema muy triste y muy lastimoso, pero no hay dinero que alcance al municipio para poder atender estos casos. Finalmente fue un programa que se estableció en otra administración pero que definitivamente declinó por el tema económico. Entonces sí quiero comentarles que no es la función del municipio. Por lo tanto es que ya no se lleva a cabo este que sí nos gustaría pero seguramente había 100 gentes y se sumarían otras 100 y otras 100”, dijo García Melgar.

‘Más que apoyos para hemodiálisis, se necesita prevenir’

La regidora de Morena cuestionó el motivo por el que sin previo aviso, desaparecieron los apoyos; en especial porque hay personas que se han acercado a los miembros del cabildo para pedir una ayuda que les permita continuar con sus tratamientos.

No obstante, García Melgar argumentó que en vez de atender las solicitudes de los pacientes, sería mejor implementar una campaña para prevenir enfermedades renales. Estrategia que consideró que serviría para quitar esta carga económica al municipio.

“Creo que más bien ese va a ser un programa encaminado a los ciudadanos para una prevención en el tema de la salud; para evitar tantos casos como los que hay actualmente de personas que necesitan un tratamiento, la hemodiálisis es muy caro”, sostuvo.

Proponen gastar menos en otros rubros para salvar a pacientes

El también panista, Ignacio Duarte declaró que el gasto público destinado al programa no es tan fuerte, puesto que se utiliza 1 millón de pesos para cubrir 800 sesiones de solo 100 pacientes con hemodiálisis.

apoyos para hemodiálisis en Irapuato

Tras coincidir con su homólogo, el regidor de Morena, Luis Carlos Manzano invitó al ayuntamiento a encontrar los fondos económicos para apoyar a los pacientes con hemodiálisis. Propuso dirigir menos recursos a otros rubros y así mantener los apoyos.

“A lo mejor en lugar de gastar en algunas otras situaciones y más tomando en cuenta el programa de austeridad con el que hace algún tiempo nos conminó y les conminó a las a las direcciones nuestro tesorero; pues yo creo que de ahí debería de haber recursos para poder fortalecer este programa. No quiero salir de este lugar pensando que porque tengo la idea de que esto es caro mañana, se va a morir una persona…Yo les conminó a que saquemos, a que en la Comisión de Hacienda hagamos un esfuerzo, busquemos algún recurso en algún lado. Personalmente a nuestra presidenta municipal sí podemos hacer algo, no importa de dónde venga el programa ni quién lo haya generado, eso no es importante”.

Alfaro sostiene que no es tema de su administración

Al respecto, la alcaldesa Lorena Alfaro García, no contempló la posibilidad de revisar el presupuesto. Insistió en que la situación económica municipal es complicada y argumentó que a la presidencia no le competen este tipo de asuntos.

“El municipio cada vez está más estresado en su presupuesto y tiene que enfocarse a lo que establece el artículo 115 constitucional; ahí establecen las obligaciones del municipio para ciudadanos y bueno las autoridades en este caso de salud o de educación, que nos lo ha dicho incluso el gobernador de manera reiterada pues la tienen que atender las autoridades competentes”.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que los apoyos para pacientes con hemodiálisis pudieran cubrirse como resultado de los ahorros que se obtuvieron con la reingeniería al interior de las dependencias locales, la presidenta municipal se limitó a responder, “esa pregunta ya la contesté”.

