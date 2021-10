Nayeli García

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez negó haber amenazado a las ambientalistas que defienden el área arbolada del Parque Irekua. Por ello les advirtió que entrar en protestas de esa naturaleza “implica riesgos”, ya que no todos están de acuerdo con ellas.

Esto, luego de que las ambientalistas denunciaron ser víctimas de hostigamiento telefónico y pidieron que cesar a los intentos de confrontación hacia ellas.

“Yo no amenace a nadie, a mí me parece que todo mundo tenemos derecho a convocar al pueblo a defender sus derechos también, no fue ninguna amenaza, está muy clara y manifiesta mi expresión y la sigo insistiendo, yo creo que los ciudadanos debemos defender aquello que nos beneficia más bien mayor sobre mal menor, y bueno… si alguien se mete a un tema de esta naturaleza va bajo los riesgos inherentes al tema”, señaló.

Indicó que no toda la gente está de acuerdo con ellas y todos tienen derecho a movilizarse y expresarse.

“Bajo ninguna circunstancia me permitió amenazar a nadie, están en su derecho, creo que no están en su razón”, puntualizó.

Uso de suelo de Irekua es compatible con Torre médica: SMAOT El uso de suelo del Parque Irekua sí es compatible con la construcción de la Torre Médica de Especialidades señaló la secretaria del Medio ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla. Más detalles: Por falta de uso de suelo, juez ordena suspender Torre Médica en Irapuato Indicó que la parte que la SMAOT revisó la compatibilidad del terreno y de acuerdo a la UGAT (Unidades de Gestión Ambiental y Territorial), el Parque Irekua es de equipamiento urbano, por lo que la construcción sí es viable. Sin embargo, señaló que en tema de estudios ambientales ya no tiene ninguna injerencia, pues corresponde al municipio hacer más estudios para el trasplante o no de los árboles, así como determinar si éstos pueden o no sobrevivir a la reubicación. Añadió que lo que a ella le compete se hizo y se revisó que sí se pudiera llevar a cabo el proyecto.

