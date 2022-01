Fernando Velázquez

León.- El dirigente del Partido Verde en el estado, Sergio Contreras Guerrero, exigió que se investigue y sancione a los responsables de permitir el descontrol y tumultos que hubo en la Feria de León durante el concierto de Santa Fe Klan.

En entrevista, sostuvo que los organizadores debieron saber de antemano el arrastre que tiene el rapero guanajuatense y, por ende, la cantidad de personas que buscarían asistir a su concierto. En este sentido consideró que tanto el Patronato de la Feria como el Municipio mostraron inexperiencia y falta de planeación, “lo cual es inaceptable tomando en cuenta la situación crítica que se vive con la aparición de la variante ómicron”.

Lee más: Ale Gutiérrez promete sanciones por caos en concierto de Santa Fe Klan

“Me asombra porque la Feria de León es una de las principales del país, y que un evento como el de Santa Fe Klan no debería de habernos causado ese problema. Habla de una inexperiencia total de la nueva administración, que está tomando muy a la ligera las cosas, parece que no le está dando la importancia a los protocolos ni al tema de seguridad”, dijo.

En consecuencia, Sergio Contreras afirmó que lo sucedido la noche del martes no puede quedar impune y deben deslindarse responsabilidades, pues hubo violaciones a todos y cada uno de los protocolos de seguridad del recinto ferial, como no se había visto en muchos años.

“Los organizadores de una feria no deben ser novatos, si vas a traer a un artista, y más si es gratuito, debes saber los impactos, el punch que tendrá con la población. Era más que obvio la euforia que iba a haber por Santa Fe Klan, entonces no se previeron, no estuvieron preparados, lo tomaron a la ligera y por supuesto debe haber responsabilidades”, declaró en entrevista.

Agregó que sería garrafal suspender este tipo de eventos, sino estar mejor preparados, contar con una mejor planeación y no tomárselo a la ligera para evitar que se repita lo ocurrido con Santa Fe Klan.

Piden mejorar protocolos

El secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), José Martín Cano Martínez, pidió a las autoridades municipales y de la Feria de León mejorar los protocolos de acceso para evitar que se repita lo sucedido en el concierto de Santa Fe Klan la noche del martes.

En entrevista, dijo estar de acuerdo en que se lleve a cabo la Feria, al considerar que es un evento que se realiza en las condiciones adecuadas, con personal capacitado y cuidando que quienes ingresen no presenten síntomas de covid.

Sin embargo, subrayó que, aunque sean conciertos gratuitos, debe fortalecerse el control de los accesos para que no vuelva a ocurrir lo registrado en el espectáculo de Santa Fe Klan.

Puedes leer: Se dieron más de 60 atenciones médicas en concierto de Santa Fe Klan

“Debe de ser muy robusto el control de accesos, ahí está el tema. Mucha gente puede ir, pero con un control de acceso robusto, bien organizado y fortalecido, se puede indicar quién sí puede entrar y respetar el aforo. Yo creo que sí deben extremarse más las precauciones para controlar el acceso”, dijo.

Además, hizo un llamado a la sociedad para que “oriente” a los jóvenes que, luego de tantos meses de encierro, están desesperados y se han desbordado ahora en salir para divertirse, pero no deben olvidar en hacerlo sin relajar las medidas preventivas frente a la covid.

El secretario general de la sección 37 del Sindicato subrayó que si todos mantuvieran los cuidados, no habría afectación a la economía, pero el problema radica en que si el semáforo estatal de reactivación retrocede a amarillo, provocará despidos y de nueva cuenta, habrá impactos negativos en los bolsillos de la ciudadanía.

Deben aprender la lección El Gobierno de León y el Patronato de la Feria deben aprender la lección de lo que sucedió en la presentación de Santa Fe Klan y tomar las medidas necesarias para que cada evento se realice con seguridad y orden, afirmó el diputado Rolando Alcantar. El legislador del PAN señaló que las autoridades municipales y el Patronato de la Feria Estatal de León son responsables del descontrol que se vivió en la presentación del rapero. “Hay que estar muy alerta en los eventos masivos para poder tomar todas las medidas necesarias por parte del patronato y de las autoridades municipales. Es el momento más adecuado para que todas las autoridades municipales, que son responsables también directamente de esta situación y el patronato tomen todas las medidas necesarias”. Alcantar Rojas expresó que, los organizadores no contemplaron que el artista guanajuatense pudiera provocar una convocatoria tan grande y no tomaron las precauciones necesarias. Puedes leer: “Saldo blanco”, dice Feria de León tras descontrol en concierto de Santa Fe Klan Expuso que otorgar boletos para todos los eventos es una medida eficaz para controlar los aforos de los conciertos y eventos públicos de la Feria de León. “Efectivamente creo que nadie, ni los organizadores esperaban el tamaño de la convocatoria que tuvo este rapero con los jóvenes de muchas de las ciudades del estado de Guanajuato y del país”. Por último, resaltó el trabajo de la Policía de León. Declaró que los elementos actuaron conforme al protocolo y no provocaron que el disturbio se hiciera mayor.

LC