Patronato de la Feria y Municipio lucieron inexpertos: PVEM

Foto: Ian Martínez

Por su parte, el dirigente del Partido Verde en el estado, Sergio Contreras Guerrero, exigió que se investigue y sancione a los responsables de permitir el descontrol y tumultos que hubo en la Feria de León durante el concierto de Santa Fe Klan.

En entrevista, sostuvo que los organizadores debieron saber de antemano el arrastre que tiene el rapero guanajuatense y, por ende, la cantidad de personas que buscarían asistir a su concierto. En este sentido consideró que tanto el Patronato de la Feria como el Municipio mostraron inexperiencia y falta de planeación, “lo cual es inaceptable tomando en cuenta la situación crítica que se vive con la aparición de la variante ómicron”.

“Me asombra porque la Feria de León es una de las principales del país, y que un evento como el de Santa Fe Klan no debería de habernos causado ese problema. Habla de una inexperiencia total de la nueva administración, que está tomando muy a la ligera las cosas, parece que no le está dando la importancia a los protocolos ni al tema de seguridad”, dijo.

En consecuencia, Sergio Contreras afirmó que lo sucedido la noche del martes no puede quedar impune y deben deslindarse responsabilidades, pues hubo violaciones a todos y cada uno de los protocolos de seguridad del recinto ferial, como no se había visto en muchos años.

“Los organizadores de una feria no deben ser novatos, si vas a traer a un artista, y más si es gratuito, debes saber los impactos, el punch que tendrá con la población. Era más que obvio la euforia que iba a haber por Santa Fe Klan, entonces no se previeron, no estuvieron preparados, lo tomaron a la ligera y por supuesto debe haber responsabilidades”, declaró en entrevista.

Agregó que sería garrafal suspender este tipo de eventos, sino estar mejor preparados, contar con una mejor planeación y no tomárselo a la ligera para evitar que se repita lo ocurrido con Santa Fe Klan.