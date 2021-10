Gilberto Navarro

Guanajuato.- Por recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las Momias de Guanajuato no estarán exhibidas en la calle Subterránea durante el Festival de Día de Muertos en la capital.

Así lo dio a conocer el alcalde Alejandro Navarro, quien señaló que acataría las recomendaciones que ha venido haciendo el INAH de evitar el traslado de los cuerpos áridos fuera del ambiente controlado del museo.

Esto después de que el edil, afirmó que las recomendaciones de la dependencia federal son “llamadas a misa” y no están obligados a acatarlas.

Alejandro Navarro señaló que tras recibir la recomendación del INAH a nivel federal decidieron acatarlas, por lo que no habrá momias en el festival de Día de Muertos.

“No van a estar exhibidas las momias, tengo algunos mensajes del señor Diego Prieto, Director General del INAH, me ha pedido que durante un tiempo no se saquen las momias, hasta que terminen de hacer el estudio de los cuerpos que pueden o no salir”.

Dijo que, aunque el Gobierno Federal ha recortado recursos al municipio como los de Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG) y el apoyo a ciudades patrimonio y el fondo minero, están dispuestos a trabajar en cordialidad con la federación.

De la misma manera, refirió que, para el Día de Muertos, se estará llevando a cabo un operativo de limpieza en los panteones municipales para que estén listos para que los capitalinos visiten a sus difuntos.

Asimismo, anunció que se permitirá la venta de flores y otros artículos tradicionales, siempre y cuando se cumplan con las medidas de sana distancia.

“Ya entendimos que con el cubre bocas y gel antibacterial, podrán estar en diferentes partes vendiendo, en la ex estación, exterior del Mercado Hidalgo, Jardín Reforma, en la propia subida del Panteón de Santa Paula, todos los panteones esta semana se les va a dar una pasada, para que queden al mero tiro, una fumigada por el tema del dengue y la gente pueda ir a visitar a sus difuntos”.