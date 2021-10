Gilberto Navarro

Guanajuato.- Alejandro Navarro calificó de “llamadas a misa” las recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de sacar a las Momias de Guanajuato del ambiente controlado de exposición para evitar daños. Sin embargo, afirmó que aún no se ha decidido si se exhibirán en la Subterránea.

Con este comentario, coincidió con las declaraciones del Director de Cultura y Educación, Jesús Antonio Borja, quien señaló que no están obligados a acatar las recomendaciones que hace la dependencia federal.

El alcalde recordó que, en declaraciones anteriores, había anunciado que el festival de día de muertos que organiza la administración si expondría a las momias en la calle subterránea. Sin embargo, afirmó que al momento aún no se ha tomado esta decisión.

No obstante, reiteró que están en el derecho de acatar o no las recomendaciones que hizo el titular de la dependencia federal en el estado.

“Habíamos dicho que sí, hoy todavía no lo definimos al 100, sobre todo en este ambiente de ánimo y no sé si sea la palabra, de respeto, con las recomendaciones que no dejan de ser llamadas a misa, así tal cual, y pues queremos trabajar y colaborar, igual y si, igual y no todavía falta”.

Dijo que la festividad está planeada para llevarse a cabo el próximo 7 de noviembre.

El edil no descartó modificaciones en los horarios del Museo de las Momias durante el Festival Internacional Cervantino y afirmó que es necesario que el recinto tenga las mayores visitas posibles.

En este sentido dijo que al ser una de las principales fuentes de recursos para la administración, el museo es una herramienta valiosa para la reactivación económica.

“Quizá vale la pena que se haga una o dos horas más, ahorita que vengan y gasten, ya saben que cuando vienen a Guanajuato, ya no pedimos visa pero que vengan y gasten bastante, porque la economía no está como para andar haciendo descuentos”.