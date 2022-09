El gobernador afirmó que habrá nueva deuda pública para Guanajuato y, sin detener su marcha, partió sin dar más detalles

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo confirmó que este año enviará al Congreso de Guanajuato una nueva solicitud de deuda pública. Aunque no señaló el monto, se estima que sería de 3 mil millones de pesos

“Sí, este año sí”, respondió a la pregunta de los medios de comunicación sobre la nueva deuda pública para Guanajuato, sin detener su paso.

Foto: Especial

Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local, Víctor Zanella Huerta declaró que tras un análisis, determinaron que el Gobierno de Guanajuato tendría posibilidad de adquirir incluso 6 mil millones de pesos de deuda. Este es el tope de la capacidad de endeudamiento.

No obstante, el legislador del PAN dijo que se tiene que esperar a determinar el monto que solicitarán. En caso que fueran los 3 mil millones de pesos, Guanajuato seguiría estando en semáforo verde y se sigue contando con las mejores calificaciones crediticias. Luego que la solicitud de deuda se quiere aplicar para el ejercicio 2023.

“Algunos de los cálculos que hemos estado haciendo, el tope ronda entre los 5 mil 500, 6 mil millones de pesos que podría ser la posibilidad que el Estado pudiera estar alcanzando. Vamos a estar atentos, una vez que llegue la solicitud por parte de la Secretaría de Finanzas”.

Con nueva deuda pública para Guanajuato, pasarían los 10 mil millones

Nueva deuda pública de Guanajuato Foto: archivo

El legislador dijo que de las dos deudas que autorizó el Congreso de Guanajuato al gobierno del Estado, la deuda que se tiene es de aproximadamente 9 mil millones de pesos. Esto, luego que una de ellas es por 5 mil millones de pesos y otra por 5 mil 350 millones de pesos

Zanella refirió que se han llevado a cabo mesas internas con la Secretaría de Finanzas. Esto, para ir analizando el Paquete Fiscal que deberá entregar el Congreso el 25 de noviembre próximo.

Mencionó que ha hecho un estudio el presupuesto de la federación:

“Tristemente hemos visto, esperemos, todavía tienen lo diputados federales para aprobar, pero el paquete federal hasta el día de hoy no es nada alentador. Si lo analizamos, lo desmenuzamos, no vemos ninguna obra, ninguna acción importante para el Estado de Guanajuato. Eso es injusto porque somos la sexta economía del país, somos uno de los estados que mas contribuye al gasto federalizado. A través de la gente, de los impuestos que se pagan y yo no veo esa reciprocidad hacia el estado de Guanajuato”.

