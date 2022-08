El gobernador comentó que a finales del año podrían solicitar una deuda pública para Guanajuato al congreso para obras de infraestructura

Guanajuato.-A finales de año el Gobierno del Estado solicitará al Congreso de Guanajuato nueva deuda pública. Aunque esperará a ver cómo se presenta el Presupuesto de Egresos de la Federación. Así lo señaló el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

El mes pasado, el mandatario estatal informó que la solicitud de crédito podría ascender hasta 3 mil millones de pesos para llevar a cabo obras de infraestructura que urgen y la ampliación de cárceles. Esta será la tercera deuda que solicitará en su sexenio, “nosotros estaremos solicitando deuda para finales de año”.

Mencionó que el gobierno federal tiene hasta el 8 de septiembre para presentar el proyecto de Paquete Fiscal a la Cámara de Diputados y estos tienen como fecha límite para su aprobación el 15 de noviembre. Mientras que para el estado la fecha para presentar el proyecto de Presupuesto de Egresos es el 28 de noviembre para que su análisis y aprobación por el Congreso de Guanajuato a finales de este año.

Pedirá a legisladores federales priorizar el agua para Guanajuato

Respecto al análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2023, el gobernador mencionó que pedirá a los legisladores federales guanajuatenses que prioricen los recursos para la consolidación de proyectos en materia de agua.

Así como mayor recurso para infraestructura educativa. Ello con la finalidad de atender aquellas escuelas que fueron vandalizadas y saqueadas durante la pandemia. También a las que a través del Estado se les han destinado más de 200 millones de pesos.

Rodríguez Vallejo también solicitará que se otorguen los apoyos a las Policías Municipales. Recordó que el gobierno estatal ha destinado 800 millones de pesos para el fortalecimiento de las corporaciones. Sin embargo, dijo que ‘sería bueno el respaldo de la federación.

Respalda deuda para León

Luego de que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos anunció que pedirá al Congreso de Guanajuato autorización para contratar deuda por 712 millones de pesos, el gobernador del estado respaldó la propuesta. Pues señaló que es importante inyectarle a la economía lo recursos que permitan generar un efecto cíclico y dijo que la obra pública es un detonante de ello.

“Yo lo he dicho a todos los alcaldes. A los que tengan oportunidad, que saquen una deuda, porque es importante. Porque venimos de una recesión económica, derivada de una pandemia, que viene aunado a una inflación importante que está afectado los precios de la canasta básica”, declaró el mandatario.

‘No hay condiciones para declarar sequía en Guanajuato’

El gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo afirmó que, aunque hay una recuperación en cuanto a lluvias en la entidad, preocupa el n oreste del estado. Y que ahí las precipitaciones han sido pocas. Sin embargo, no hay las condiciones para declarar una situación de emergencia o sequía como en otras partes del país.

Rodríguez Vallejo explicó que, derivado de las últimas lluvias la Presa Solís y la Presa de la Purísima se encuentran al 74% de su capacidad. Además de que con esa agua se garantizan los dos ciclos agrícolas.

“No podemos hablar de una sequía cuando estas presas están al 74% que son las que usamos para regar a más de 24 mil productores. Sí nos preocupan las lluvias por las Áreas Naturales Protegidas, para las zonas serranas, para los que cultivan el temporal, si nos preocupa sobre todo en el noreste, porque del corredor industrial hacía abajo ya se está recuperando la lluvia. No hemos llegado al histórico repito. Pero ya estamos muy cerca…Entonces no podemos decretar una situación de emergencia porque no la es todavía, el tener agua en las presas nos garantiza los dos ciclos”.

Cabe mencionar que la Laguna de Yuriria encuentra alrededor del 50% de su capacidad, así como la Presa de San Miguel. Ante esto dijo que si bien no ha sido el mejor año en lluvias, no será un año malo ya que todavía falta una temporada importante de huracanes.

Afectaciones por desbordamientos han sido menores

El mandatario estatal señaló que los casos de encharcamientos y desbordamientos han sido menores, sobre todo en el municipio de León. Asimismo, dijo que hasta el momento está controlado el Dren Abasolo. El cual el año pasado se desbordó y causó serias inundaciones.

Destacó el trabajo hecho por la alcaldesa de Abasolo, Rocío Cervantes Barba que con maquinaria del estado y de la CONAGUA coordinó la limpieza del dren, “no cantamos victoria, se nos ha desbordado un poco lo que son arroyos en San Francisco del Rincón. Pero el balance al final va a ser positivo”.

