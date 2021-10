Luz Elena Escobar

León.- Durante la primera sesión de Ayuntamiento, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez presentó la iniciativa de reformar el Reglamento al Interior de la Administración Pública que tiene repercusión en la reestructura de la nómina municipal. Para ello, adelantó que no habrá recortes masivos, pero sí se “adelgazará” presupuestalmente.

Al tomar la palabra, Gutiérrez Campos comentó que esta reforma contribuye a hacer más eficiente la administración y generar ahorros en cuanto a la nómina, pero significativamente, dijo, abonará a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPL) con más facultades y atribuciones.

“Por una lado va el Reglamento Interior que solamente viene de direcciones de área, el análisis a detalle de toda la estructura y puestos serán una segunda etapa porque venimos entrando. Tenemos que revisar las atribuciones y trabajo de cada área para ver si podemos adelgazar la nómina y, sobre todo, con este recurso se pueda fortalecer la seguridad, espacios públicos y la reactivación económica”.

Mencionó que en esta reestructura no habrá despidos masivos, sino que analizará qué están haciendo los empleados y dónde pudieran ser más útiles.

“Estamos apostando aquellos servicios 24/7 hay dependencias donde tiene el servicio de 8 a 3, y por la tarde no hay nadie que atiende. Tenemos que hacer el análisis de manera integral para ver que personas se pueden cambiar a otra área, pero que generen un mejor servicio. Obviamente si hay personas que no quieran trabajar y que no tengan el compromiso con la ciudadanía, ni el perfil, esas serán las excepciones”.

Otras labores

Durante el desahogo de la sesión se firmó un convenio de colaboración entre el Municipio de León y la UNESCO para la Sistematización de Políticas Púbicas de Inclusión Social, que tiene como objetivo combatir la discriminación. Fue Fredéric Vacheron quien acudió como representante de la Unesco en México.

Asimismo, se aprobó el Gabinete Legal con 17 funcionarios y se aprobó la instalación de 14 comisiones, así como la representación de ediles en 17 consejos y un fideicomiso y un comité.

Finalmente, se realizó el acto formal de la entrega-recepción de la administración 2018-2021.

