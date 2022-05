Javier Mendoza advirtió que la delincuencia puede atraer a los niños en cruceros de Celaya maltratados y explotados

Celaya .- El DIF municipal ha identificado a 59 niños que trabajan o piden dinero en 54 cruceros de la ciudad y a los que considera víctimas de explotación infantil. A la fecha han rescatado 140 menores de las calles.

Además el alcalde de Celaya, Javier Mendoza señaló el riesgo que corren los menores de que grupos delincuenciales los recluten y se conviertan en los criminales el día de mañana.

Arrancan campaña

Es por ello que el DIF municipal arrancó este viernes la campaña “Celaya por una Infancia Feliz”, con la que se pretende concientizar a la población para que no abonen a la explotación infantil, pues cada vez que le dan dinero a un menor, es más la afectación que la ayuda.

“Estamos preocupados de que los niños no vayan a la escuela, que no estén haciendo acciones positivas a su edad que les corresponde. Los niños tienen sus derechos, tienen que ir a la escuela, tienen que ser felices, tienen que estar jugando y no que a esa edad los estén forzando a trabajar para beneficio de la familia”, expresó la presidenta del DIF, Rosa María Suárez de Mendoza.

Un niño en un día gana de mil 200 a mil 500 pesos y la mayoría de las veces el dinero no es para ellos, sino que llega íntegro a sus padres, familiares, tutores o incluso personas ajenas que los explotan.

La Directora del DIF, María del Carmen Núñez Mares, informó que del 2020 a la fecha, se han generado 536 denuncias por explotación infantil.

Núñez Mares señaló que son 59 cruceros en donde la Coordinación de Acciones a Favor de la Infancia (CAFI) hace recorridos constantes en el día y la noche y donde hacen labores de convencimiento con las familias para que los retiren de trabajar en las calles.

También llegan de afuera; entre 5 y 11 tienen los más vulnerados

El objetivo de la campaña es sensibilizar al personal que trabaja en el sector turístico, servidores públicos y ciudadanía en general, en la prevención del trabajo infantil como una forma de explotación, para disminuir la presencia de niños, niñas y adolescentes trabajadores, en situación de calle y mendicidad.

Núñez Mares señaló que además de los niños originarios de Celaya, también llegan de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, los Apaseos y otros estados como Chiapas o Querétaro.

“La ciudadanía de Celaya es generosa, se conduelen ante los niños que están en calle y la mayoría les da una moneda, sin embargo eso es lo que queremos evitar, esas monedas no llegan al bienestar de los niños. Tienen el derecho de estar en la escuela, en su casa y ser felices, en la calle lo único que hacen es explotarlos, en todas sus modalidades de explotación”, señaló.

La funcionaria explicó que las edades en que los niños son más explotados y que recaudan más dinero es entre los 5 y los 11 años.

“De 5 a 11 años es la edad en que vulneran más la integridad de los niños, los padres o tutores, porque son los niños que venden, que piden una moneda y que la gente se conduele, de mayor edad ya no los ocupan los padres, porque los niños ya no los ven chiquitos, ya son adolescentes , pero si nunca los han mandado a la escuela, si no han tenido una familia que los acoja y los proteja, lo único que hacen estos chicos es ir a delinquir”, señaló la Directora del DIF.

Hay riesgo de que los reclute el crimen organizado

El presidente municipal, Javier Mendoza, hizo hincapié en que algunos de los niños explotados, corren el riesgo quedar cautivados por los grupos delincuenciales, y es por ello que urge rescatarlos.

“Necesitamos niños felices, que no sean explotados en todas sus modalidades, hay muchos niños que son explotados, algunos sexualmente, otros emocionalmente, otros laboralmente, muchos físicamente; y esos niños que hoy son agredidos, el día de mañana van a ser agresores, es muy importante que este programa lo podamos permear a toda la sociedad”, destacó el presidente.

Mendoza Márquez manifestó que desafortunadamente a los niños en cruceros de Celaya que trabajan o piden dinero, los “está educando la calle” y se vuelven presa fácil de la delincuencia.

“Y ese niñito muchas veces se convierte en un pequeño halconcillo de la delincuencia y el día de mañana serán los delincuentes en potencia que nos van a agredir. Por eso es muy importante este programa. Estuve platicando con los niños de CAFI y me decían que los padres les exigen entre mil 200 y mil 300 diarios de limosna y si no llegaban con ese recurso los maltrataban, los golpeaban, los corrían y los menospreciaban, pues ese niño el día de mañana va a ser un delincuente”, mencionó.

En esta campaña va a participar el DIF, en coordinación con la Secretaría Ciudadana, el Consejo de Turismo, y el apoyo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Guanajuato que harán labores de difusión.

Operativos buscan retirar a explotadores de menores

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, informó que con los operativos “Crucero Seguro” y “Operativo Semaforeo”, en los últimos 4 meses se han realizado 31 operativos en donde detectaron a 134 personas que trabajan o llevan a los niños a laborar en los cruceros.

Detalló que se exhortó a que estas personas dejen de realizar la conducta. Tres no atendieron el llamado y los remitieron por faltas administrativas.

“En lo que va de estos 4 meses, llevamos 31 operativos implementados, se han revisado 51 vehículos que se encontraban en estos cruceros con alguna actitud; 150 personas se han revisado, 27 motocicletas en estos cruceros ; se han emitido 134 recomendaciones a personas que dejen de tener esa conducta que estaban haciendo en esos cruceros, las personas que no han atendido las recomendaciones han sido 3 y se han remitido por faltas administrativas”, informó Rivera Peralta.

