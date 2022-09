Tras un largo proceso, las autoridades electorales multaron a Ricardo Sheffield por violencia política de género contra Alejandra Gutiérrez

Redacción

León.- La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, le ganó en segunda instancia en la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a Ricardo Sheffield Padilla. Lo demandó por Violencia Política en Razón de Género.

En mayo del 2021, la entonces candidata del PAN a la Presidencia Municipal de León, presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) por las declaraciones que el su contendiente, Ricardo Sheffield Padilla hizo en contra de ella frente a los medios de comunicación.

Multa Ricardo Sheffield violencia Foto: especial

Y es que durante una entrevista el morenista dijo “ya sabemos que otros van a gobernar por ella” “Para todo lo demás habrá otro gobernando”, “Ella va a ser la tesorera si gana, eso es lo único que puede y va a hacer”, “Es lo único que sabe hacer”.

La multa para el funcionario y Morena es de 17 mil pesos

El pasado 27 de septiembre, el TEEG informó que “derivado de la impugnación que presentó Sheffield ante la Sala Regional Monterrey (SM-JDC-84/2022) se dejó firme la existencia de la infracción”

Así como la calificación de la individualización de las faltas establecidas en la sentencia dictada por el TEEG el 14 de julio. Ello dejó insubsistente la temporalidad de la inscripción en el registro de personas sancionadas, así como la disculpa pública indicada en la sentencia.

Multa Ricardo Sheffield violencia Foto: especial

Por lo anterior, quedó clara la infracción de Ricardo Sheffield y tanto él como Morena deberán pagar una multa de 17 mil 924.00 pesos. La magistrada presidenta instruyó que una vez que la sentencia quede firme, se registre a Sheffield en la lista de los registros Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Además de que emitan las medidas de reparación que tienen que emitir.

Sheffield perdería oportunidad para competir en las elecciones del 2024

Si la sentencia queda firme en última instancia, la participación de Ricardo Sheffield Padilla como candidato a un cargo de elección popular en el 2024 estaría en juego. Ya que en 2020 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Institutos Electorales Locales la creación del registro nacional.

“Quien aspire a un puesto de elección popular debe respetar los principios del sistema democrático mexicano, lo que incluye la prohibición de cometer violencia política por razón de género”, señala uno de sus apartados.

Denuncia fue para evitar que le hagan lo mismo a otra mujer

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos afirmó que la denuncia por violencia política de género contra Ricardo Sheffield Padilla ante el TEEG, fue para evitar que ese tipo de conductas se repitan contra cualquier otra mujer.

Multa Ricardo Sheffield violencia Foto: Carolina Esqueda

“Cuando se presentó fue después de la elección, porque yo no quise viciar la votación con esto. Lo único es que yo no quiero que le hagan a otras mujeres lo que uno ha pasado. Es importante que como mujeres nos tendamos la mano y no dejar pasar ese tipo de situaciones porque el día de mañana no me lo hacen a mí, se lo hacen a otra y no lo podemos permitir” dijo, tras conocer la resolución a su favor.

Cabe recordar que Gutiérrez Campos fue tesorera durante la administración municipal 2009-2012 encabezada por el actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, quien en las elecciones de 2021 buscó repetir el cargo. Pero ahora abanderado por Morena.

“Yo hice lo que me toca, que es hacer la denuncia pertinente. Lo más sencillo es quedarte cruzada de brazos. Insisto, no es que me lo hagan a mí, es que no quiero que se lo hagan a otra” respondió Gutiérrez.

