El IEEG desechó el recurso de revocación promovido por un regidor de Apaseo el Grande debido a que se promovió de forma extemporánea

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) desechó un recurso de revocación promovido por el ciudadano Juan Antonio Camacho Malagón, quien fungía como regidor de Apaseo el Grande, en contra de un acuerdo en el que se acreditó violencia política en razón de género en agravio de una exfuncionaria, quien denunció a los integrantes de un Ayuntamiento, aunque solo se sancionó a un regidor y a quien se desempeñaba como Oficial Mayor.

En sesión del consejo general del IEEG, su presidenta Brenda Canchola Elizarraraz señaló que el recurso de revocación en contra de la resolución del procedimiento sancionador ordinario 04/2021-PSO-CG, resultaba improcedente en virtud de que se presenta de manera extemporánea.

El pasado 17 de agosto, al resolver dicho procedimiento sancionador ordinario, el IEEG acreditó violencia política en razón de género cometida en contra de una exfuncionaria municipal. Por ello impusieron una multa de 6 mil 336 pesos a cada una de las dos personas que ejercieron dicha violencia. Estos además deberán emitir una disculpa pública a la denunciante y tomar capacitaciones en la materia.

Presidencia de Apaseo el Grande. Foto: Archivo

Intentaron ocultar los nombres de los involucrados

En esa fecha, el IEEG argumentó que no se podían dar a conocer los nombres de las personas señaladas porque no había una resolución en firme, que al eliminar los datos personales se busca no revictimizar a la víctima y que si bien “el ayuntamiento al que pertenecen las personas involucradas no es un dato personal, si es un elemento para identificarlas y relacionar a las partes y conocer sus nombres”.

No obstante, en la sesión de este miércoles se dio cuenta del recurso de revocación presentado por Juan Antonio Camacho Malagón. Este se presentó el 6 de septiembre a las 19:00 horas ante la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. Sin embargo se deschó en virtud de que el promovente contaba con un plazo de 48 horas para presentar su demanda. Es decir, el plazo para interponer el recurso empezó a correr el 2 de septiembre a las 18:33 horas y concluyó a la misma hora del 6 de septiembre.

