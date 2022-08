La sanción por violencia política de género incluirá una multa económica superior a los 6 mil pesos y una disculpa pública

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) acreditó violencia política en razón de género, en agravio de una ex funcionaria municipal. Esta denunció a 14 integrantes de un ayuntamiento, aunque solo se acreditó la conducta a dos personas a quienes se les impuso una multa superior a 6 mil pesos.

No obstante el organismo electoral se negó a informar de qué municipio se trata y quiénes son las personas señaladas. Justificó que el asuntó no está en firme, que al eliminar los datos personales se busca no revictimizar a la víctima. Además que, si bien “el ayuntamiento al que pertenecen las personas involucradas no es un dato personal, sí es un elemento para identificar y relacionar a las partes y conocer sus nombres”.

A ello se suma que las partes no han sido notificadas oficialmente y al momento de emitir la resolución, las personas involucradas no se desempeñan como servidores públicos.

El proyecto de acuerdo, aprobado por el Consejo General, da vista a la Fiscalía General del Estado así como al Órgano Interno de Control del municipio en cuestión, para los efectos que correspondan.

La denuncia

Foto: Especial

De acuerdo con la resolución al procedimiento sancionador ordinario 04/2021-POS-CG, del cual dio cuenta el consejero electoral, Luis Gabriel Mota en la pasada sesión del IEEG, se señala que la ex funcionaria pública de un ayuntamiento en el Estado de Guanajuato, promovió una queja contra 14 funcionarios y funcionarios públicos que integraban ese mismo ayuntamiento.

Según se informó, las conductas denunciadas consistieron en retrasar diversas solicitudes de información hechas por la agraviada. También se le negó el otorgamiento de recursos financieros, humanos y materiales que le permitieran a la entonces trabajadora ejercer sus funciones.

Dijo que, de las investigaciones realizadas, únicamente se acreditó la violencia política en razón de género a quien se desempeñaba como Oficial Mayor. Este prácticamente durante toda la gestión de la denunciante, le negó proporcionarle a una persona para apoyarla en sus labores. Además le trató de restringir el uso del vehículo oficial asignado y limitar el uso de bienes y servicios del ayuntamiento, como el uso de estacionamiento y el pago de gasolina.

También se acreditó que un regidor, que además se desempeñaba como presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones omitió dar respuesta a diversas solicitudes de información formulada por la entonces funcionaria.

El acusado manifestó que no dio respuesta pues, a su consideración, la documentación solicitada no estaba sujeta al análisis y supervisión de la ex funcionaria. “La resolución determinó que el servidor público ejerció violencia simbólica al invisibilizar a su víctima al no dar respuesta a la solicitud de información”.

Por esta razón, a cada uno, se les impuso una multa de 75 veces el valor de la Unidad de Medida Actualizada (UMA) equivalente a 6 mil 336 pesos.

Otras sanciones

Además de la sanción económica, las personas sancionadas deberán emitir una disculpa pública a favor de la denunciante. Esta se deberá difundir en uno de los periódicos de mayor circulación del Estado. Además tendrá que ser en un periodo de cinco días hábiles a que haya quedado firmada la resolución.

También deberán solicitar a una institución pública una capacitación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto tendrá un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que haya quedado firme la resolución.Se les conminó a garantizar la no repetición de los actos que originó la violencia política contra las mujeres en perjuicio de la denunciante ni de cualquier otra mujer.

Multan a Morena Foto: especial

Finalmente se determinó la imposibilidad jurídica de que las dos personas sean inscritas en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género. Ello en virtud de que en el momento de la realización de las conductas, la actual reforma no se encontraba vigente.

Se informó que hasta que la resolución quede firme, se podrán dar a conocer los nombres de los involucrados.

Sancionan a partidos

En otro tema, se aprobó imponer una multa de poco más de 26 mil pesos al partido Movimiento Ciudadano por haber incumplido con sus obligaciones generales en materia de transparencia. Esto respecto a la actualización y publicación de la información que deben difundir en sus portales de internet.

Mientras que por las mismas razones se impuso una amonestación pública al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este no observó disposiciones jurídicas en materia de transparencia. No obstante se acreditó que la infracción cometida fue culposa, que no se trata de una conducta reincidente y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) advirtió que el partido tuvo un cumplimiento al 100% de sus obligaciones de transparencia durante el 2020.

