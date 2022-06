El Director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez, señaló que son importantes las revisiones a las motocicletas en Celaya

Luz Zárate

Celaya.- De octubre a la fecha se han recogido 600 motocicletas en Celaya en los operativos que ha implementado la Dirección de Tránsito y Policía Vial, de las cuales ya han pasado a recoger alrededor de 500 y 100 aún están en el corralón.

El director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez, señaló que son importantes las revisiones a las motocicletas en Celaya. Esto no sólo para hacer conciencia en el conductor de que debe portar su equipo de seguridad, sino también para revisar la documentación de la moto y del motociclista, ya que es a bordo de este vehículo es donde se realizan la mayoría de los delitos.

Foto: Martín Rodríguez

Revisiones se habían pausado

Cabe recordar que en octubre, que inició la actual administración, se intensificaron los operativos de motocicletas en Celaya realizándose 7 dispositivos diariamente.

No obstante, en diciembre se suspendieron, luego de que en noviembre del año pasado cuatro elementos de tránsito fueron atacados a balazos en dos hechos distintos y dos de ellos fallecieron.

Fue en mayo que se reanudaron nuevamente los dispositivos que sobre todo se llevan a cabo en la tarde y noche.

Foto: Martín Rodríguez

“Estamos trabajando en células mixtas, junto con Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional; estamos trabajando en diferentes puntos de la ciudad al mismo tiempo, esto es toda la semana de lunes a lunes y en horarios variantes. Se ve mayor frecuencia de estos operativos en la tarde-noche; estamos trabajando en la concientización de los motociclistas que debe de respetar las señales y el uso de su equipo de seguridad. A la fecha se han recogido alrededor de 600 motocicletas por no contar con ningún documento o los conductores por no contar con su documentación”, afirmó Frías Méndez.

En el primer cuatrimestre del año 27 motociclistas se lesionaron y 5 fallecieron, además de que han incrementado los accidentes ‘lamineros’.

Multas de hasta 2 mil pesos

Las motocicletas que no cuentan con placas y tampoco con tarjeta de circulación van al corralón, pero además los conductores que no traen licencia para conducir este tipo de vehículo, la infracción es de mil 800 pesos. En el caso de las personas que no traigan casco protector va de los 800 pesos y hasta los 2 mil 500 pesos.

Foto: Martín Rodríguez

Los conductores de motos deberían traer de manera obligatoria casco, googles, guantes y botas, ya que se ha visto que algunas lesiones graves que se han visto en extremidades inferiores es porque traen huaraches o tenis muy ligeros. Sin embargo, lo mínimo es que lleven casco.