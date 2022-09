Asegura el diputado local de Morena que el equipo del partido está solido y listo para derrocar a casi 30 años de gobiernos panistas

Cuca Domínguez

Salamanca.- El diputado local y ex dirigente de MORENA, Ernesto Prieto Gallardo, respondió a aquellos que dicen el “grupo de Los Prietos” esta disminuido.

“Estamos bien. Contamos con el respaldo de un buen grupo y equipo de compañeros. Que nos den por muertos si ellos quieren. Al final estamos acostumbrados porque así es MORENA y el lopezobradorismo. Ir contra corriente, y nos sentimos muy bien y vamos a seguir trabajando por Guanajuato. Vamos a pintar de guinda Guanajuato en el 2024”, aunque aclaró que en su partido no hay grupos ni facciones.

Foto: Archivo

No estamos disminuidos: diputado

Dijo que no se siente disminuido y prueba de ello fue que al informe de su hermano el alcalde César Prieto, acudieron senadores, dirigentes del partido, diputados, miembros del comité ejecutivo nacional, “quien diga que estamos disminuidos se equivoca”, reiteró. Menciona que Morena rumbo al 2024 trabajará más duro que nunca.

Prieto Gallardo, agregó: “vivimos un proceso interno intenso, necesario, hacía falta una renovación. Esperemos que sea para bien, vamos a trabajar para ello. Como fundadores de MORENA y ex dirigentes del partido, vamos a cuidar el proyecto porque el 2024 es nuestro gran reto y los guanajuatenses merecen un partido de oposición sólido. Una real opción de cambio, ante tantos años de malos gobiernos panistas.

Entérate también de: Regidora de Morena critica “atropellos a la iglesia” tras cambio de la Feria de…

Morena sacará a Zamarripa

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador lo comentó: “Es algo que lamentablemente, y es cierto, tenemos un gobernador como Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, al que respeto y aprecio Pero le ha faltado decisión, o no tiene la posibilidad de decidir respecto a la salida urgente y necesaria de un fiscal como Carlos Zamarripa que lleva más de 10 años conduciendo los destinos de la procuración de justicia. Es preocupante. Necesitamos un auténtico golpe de timón. Si el gobernador no quiere o no puede, lo tendrá que hacer alguien y MORENA es la alternativa“, dijo.



Por ello, aseguró tenemos que trabajar unidos, la dirigencia actual merece todo mi respeto y mi apoyo, y vamos a trabajar de forma conjunta.

Morena rumbo al 2024

Para leer más de: Ernesto Prieto Ortega buscaría gobernar Guanajuato si Morena lo elige candidato

“En este momento no se va a decidir quién va a ser candidato o quien no lo va a hacer. Eso será otro momento, ahorita vamos a trabajar el territorio; MORENA tiene una amplia expectativa las encuestas nos posicionan en un buen lugar, no podemos dilapidar eso y tenemos que trabajar de forma unida. Llamo a todos los actores políticos de MORENA a que cerremos filas en torno al partido y a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Es el pueblo es que les llama a actuar

Sobre si es posible lograr esa unidad, dijo, “es una obligación porque los guanajuatenses nos exigen un partido sólido, con MORENA que pueda enfrentar y derrotar a Acción Nacional. Después de más de 30 años de gobiernos panistas; estamos obligados, es un imperativo. El pueblo nos lo demanda y quien de mis compañeros dirigentes no actué en esa tesitura está fallándole a MORENA y está fallándole al presidente y está fallándole al pueblo de Guanajuato”, concluyó.

Por si no lo leíste:

bc