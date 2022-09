Ernesto Prieto Ortega, actual funcionario federal, no descarta ser candidato por Morena para la gobernatura de Guanajuato…

Cuca Domínguez

Salamanca.- Ernesto Prieto Ortega, actual director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, dijo que está interesado en traer a Guanajuato la transformación. Por ello está, interesado en aparecer en la boleta electoral del 2024 para candidato a gobernador.

Sin embargo, admitió que en este momento está concentrado en el encargo que le dio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por lo que esperará el tiempo de su partido para el proceso interno de la elección del candidato.

“Nosotros tenemos un compromiso con el presidente de la República. Tenemos un compromiso con la cuarta transformación. Estamos trabajando para que se quede asegurada la transformación en este país. Ahorita tengo ese compromiso con el presidente y estamos trabajando para un buen Gobierno Federal y ya también vamos a ver la cuestión estatal y va bien”, aseguró.

Al preguntarle si sigue en la lista de los candidatos a la gubernatura, dijo que siempre estará disponible, pues “es un honor y un orgullo ser candidato de su partido, para gobernador”.

“Me interesa la transformación y para lograrla se necesita sentirla. No es como los que llegaron ahorita, esta es de los que venimos de atrás, de muchos años buscando la transformación de este país. Obviamente, nos interesa la transformación de Guanajuato, porque en esta entidad no hay transformación. En Guanajuato seguimos con lo mismo y para que pueda haber transformación, tiene que haber innovación, no más de lo mismo (…)”, señaló.

Sobre cuándo podría estar dejando el cargo que actualmente ocupa en la federación, dijo que será una determinación que se va a tomar de manera conjunta con los compañeros y compañeras que quieren la transformación en Guanajuato.

Habla de la unidad en Morena

Al preguntarle sobre si existe unidad del partido Morena en Guanajuato dijo que nunca lo oirán hablar mal de sus compañeros. Señaló que pueden diferir en muchas cosas y decirle lo que quieran, “menos que no soy un convencido de la cuarta transformación”.

“Venimos luchando desde hace más de 25 años por esa transformación, ya la hemos logrado en México y en muchos estados, nos falta Guanajuato”,agregó.

El funcionario federal estuvo en esta localidad acompañando a su hijo, el alcalde César Prieto Gallando, en su primer informe de gobierno.

