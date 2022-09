Tras el cambio de recinto de la Feria de San Felipe, María Elena Venegas señaló que ni a la iglesia respetaron para los puestos

Jonathan Juárez

San Felipe.- Aunque consideró que avaló el cambio de recinto de la Feria de San Miguel Arcángel y la Alfarería para mejorar sus condiciones, la regidora de Morena en San Felipe, María Elena Venegas, destacó que ha habido atropellos.

La edil señaló el caso de la propia iglesia, a quien no le permitieron colocar un negocio que sirve para la recaudación de fondos para el templo.

No te pierdas: Comerciantes denuncian que los ‘dejaron de lado’ en la Feria

“Aprobé con la consigna de que las cuestiones religiosas no se tocaran. Estuvimos con el cura de la parroquia, pero me vine muy cabizbaja, porque hasta a él le negaron que pusiera su venta de alimentos enfrente de la parroquia. Se me hace una falta de respeto. La gente de San Felipe somos gente de fe. Al no abrirnos al diálogo con la ciudadanía, la política debe ser para brindar bienestar. Estoy a favor de que sea allá, pero no que se atropelle a la iglesia de esa manera”, comentó.

Obras Feria de San Felipe Foto: Jonathan Juárez

Criticaban Feria en el centro

Expresó que anteriormente, cuando la feria de San Felipe se llevaba a cabo, se criticaba mucho que la feria se llevara a cabo en las calles. Por ello, respaldó el cambio de espacio a la deportiva.

Te puede interesar: “Obras son en coinversión”: alcalde de San Felipe regresa “bolita” a Sinhue

“Creo que la ciudadanía nos puede entender mejor si la consideráramos. Cuando voté nunca pensé en las reacciones de toda la gente. Creo que hasta le debo una disculpa al pueblo de San Felipe por esa afectación emocional hacia nuestro pueblo. Los edificios de la fe católica son rehabilitados y el mantenimiento es por la recaudación, por eso veo que es un atropello”, dijo.

EZM