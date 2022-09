Comerciantes de San Felipe denunciaron que el evento se retiró del primer cuadro de la ciudad y no los dejarán instalar

Jonathan Juárez

San Felipe.- Comerciantes que se ubican en la zona centro del municipio de San Felipe acusaron que la administración municipal no los incluyó en la organización de la Feria de San Miguel Arcángel y la Alfarería.

Aunque consideraron que el proyecto para la realización del evento, señalaron que a ellos se les retiró de sus espacios en la calle Guerrero.

Por primera vez, el evento fue retirado de la del primer cuadro de la ciudad luego de realizarse por cerca de 150 años en dicha zona. Esta vez se realizará en la deportiva Camino Real.

“En la calle Guerrero tenemos bastante tiempo y en parte, por la calzada. Muchos comerciantes dicen que, hasta la festividad, a todo comercio que represente competencia para allá arriba, no se le va a dar permiso. Gente que rentó locales, terrenos, cerquita del templo, no los van a dejar. Este es el amedrentamiento que están diciendo. No les van a dar permiso de uso de suelo”, comentó Federico Morales, portavoz de los comerciantes.

Buscan autorización para comerciantes

Explicó que su propuesta es en el sentido de que se dé autorización para todos los comerciantes en la calle Guerrero.

Manifestó que la autoridad no puede ‘secuestrar’ las visiones y costumbres, tomando en cuenta que se trata de una festividad patronal.

“La ciudadanía puede rectificar ese tipo de actitudes. Es una arbitrariedad, pero el gobierno está a tiempo de rectificar esa actitud”, comentó.

Señaló que debe de haber un consenso para el evento que puede llegar a buenos términos, con todas las partes involucradas, sin embargo, hasta el momento no hay un acuerdo.

