Fernando Velázquez

Guanajuato.- El exgobernador Miguel Márquez aseguró que el PAN requiere una nueva estrategia para obtener resultados diferentes a los logrados en las anteriores elecciones, donde solo ganó 2 de las 6 entidades en disputa.

En entrevista, refirió que con anterioridad, él señaló que el partido requería un perfil distinto al de Marko Cortés, y señaló que si bien el dirigente nacional se mantendrá en su cargo por estatutos, es necesario que modifique el método de trabajo para crear simpatía hacia el PAN entre la ciudadanía.

Miguel Márquez señaló que es necesario que modifique el método de trabajo para crear simpatía hacia el PAN entre la ciudadanía

“Yo sí creo que se necesita cambiar la estrategia, escucho los comerciales que sacan y no me dicen nada a mí que soy del PAN, pues menos a la sociedad en general, entonces se necesita hacer algo diferente para tener resultados diferentes”, dijo.

El exmandatario panista aseguró que la maquinaria oficialista es muy fuerte y no respeta las reglas durante las elecciones, pero también afirmó que Acción Nacional debe apostar por perfiles nuevos y diferentes para obtener mejores resultados.

Cuestionado sobre si el PAN debe ir o no en alianza con los demás partidos de oposición, señaló que no siempre le ha ido bien al partido yendo en bloque, y si bien no debe descartarse esa posibilidad, lo elemental es que haya una alianza con la sociedad de cara al 2024.

