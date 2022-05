El exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dejó en el aire un posible regreso a la política para buscar una senaduría o la presidencia del PAN

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- El exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) debe ser incluyente y llevar perfiles de experiencia a competir en cargos de elección popular en la próxima contienda, la cuál calificó como “muy difícil”.

En entrevista para Periódico Correo , se le preguntó qué viene en su carrera política, pues se ha mencionado la posibilidad de que busque una senaduría o la dirigencia del partido.

“No sé la verdad, ahorita te mentiría”, respondió. “Yo he sido muy respetuoso del gobernador Diego Sinhue y su trabajo, y yo me he dedicado más al tema de mi familia, el rancho, el negocio. Por ahí me invitaron a participar en las campañas pasadas, los apoyé un mes y medio, literalmente pasó la elección y volví a lo mío, pero ya veremos”, añadió.

“Yo lo que sí creo es que el partido tiene que ser muy incluyente, estar muy abierto a la sociedad, tiene que mandar cuadros frescos, buenos, con experiencia, sí con juventud pero también experiencia, porque no será una elección sencilla. Sobre todo con buenas propuestas, proyectos, con credibilidad, un partido que genere confianza”.

Por último Miguel Márquez deseó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tener un buen cierre del sexenio.

“Yo deseo de todo corazón que el gobernador cierre muy fuerte. Ya le quedan dos años y medio, menos de la mitad de gobierno y políticamente tiene que cerrar muy bien, por el bien de Guanajuato y el bien de México”.

Miguel Márquez Márquez condena asesinato de estudiante

El exgobernador Miguel Márquez condenó el asesinato de un estudiante de la Universidad de Guanajuato (UG) por parte de un elemento de la Guardia Nacional (GN) y dijo que este es un llamado para recordarnos que hay que ponerle un alto a la violencia.

Dijo que le tocará a las autoridades deslindar responsabilidades y se pronunció en que haya justicia.

Asimismo se unió a las condolencias a la familia de Ángel Yael y a la comunidad estudiantil.

