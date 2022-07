Los tiempos han cambiado, y la amenaza de ‘la migra’ o los ‘coyotes’ que los abandonan en el desierto persuaden a los migrantes de Salamanca

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Los tiempos han cambiado y ya no existen las condiciones para cruzar de manera segura a los Estados Unidos. Esto debido a las grandes cantidades que cobran los “coyotes” y que la mayoría los deja a mitad del camino. Así lo señalaron migrantes de San José de Mendoza, quienes lograron regularizar su estado en el vecino país años después de salir a buscar el sueño americano.

San José de Mendoza es una de las comunidades con mayor número de migrantes en el país vecino del norte. La mayoría de familias tienen integrantes que se fueron hace décadas y se establecieron principalmente en California y Texas. Solo pocos decidieron regresar a su tierra.

La comunidad San José de Mendoza en Salamanca. Foto: Yadira Cárdenas

Don Dimas Rangel es uno de esos migrantes. Él platicó para Periódico Correo que salió de la comunidad a la edad de 16 años con rumbo a San Antonio, Texas, donde era esperado por otros familiares. Recuerda que cruzó sin muchos problemas por Nuevo Laredo, caminando con un grupo de 15 personas, y todas llegaron a sus destinos. Ahora, a sus 75 años, regresa se vez en cuando a su pueblo.

En la actualidad es diferente, dice, por el reforzamiento de la frontera. Ahora los migrantes ilegales deben esquivar cámaras de vigilancia, drones y todo aquello que hace más riesgoso el cruce.

“Ya no es lo mismo. Ahora hay cámaras, ojos y perros por todos lados, y los que van caminando por el desierto muchos no aguantan, porque ahora los coyotes no tienen corazón, cobran un dineral pero luego ahí dejan abandonadas a las personas a medio camino”, afirma.

Mencionó que lo ideal sería que se otorgarán más visas de trabajo, puesto que a eso es a lo que van, a trabajar.

“Aquí muchos ya no se van. De años para acá ya no se van, ya ahorita con la situación, quién sabe”, concluyó.

Migrantes detenidos en la frontera por la Border Patrol. Foto: AP

La misma propuesta de AMLO

La propuesta de que Estados Unidos otorgue visas de trabajo a los migrantes mexicanos para que crucen legalmente también es compartida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien propuso esta alternativa en la conferencia mañanera del pasado seis de julio.

En esa ocasión, López Obrador refirió la necesidad de “tomar decisiones” ante la “crisis mundial” que representa la migración. Así, reiteró su interés en proponer a Joe Biden una “opción alternativa para ambos pueblos” para la regulación migrante laboral.

“No hay trabajadores en Estados Unidos para sus actividades productivas. ¿Por qué impedir que lleguen migrantes? Se mantiene desde hace mucho tiempo una política injusta de pagarle menos al trabajador indocumentado. (Así) poderlo correr cuando se le da la gana”, expresó.

El mandatario nacional adelantó que busca ponerse de acuerdo en visas laborales no sólo para campesinos u obreros, sino también para profesionales. Para ello, dijo, será necesario hacer “política atrevida”.

“Si no hay una política atrevida en beneficio de los pueblos ni se resuelve nada ni se tiene nunca el apoyo de la gente. Son momentos de tomar decisiones. (…) Para mí hay salidas al asunto migratorio, pero se requiere tomar decisiones”, apuntó.

Foto: Especial

Este martes 12 de julio, López Obrador mantendrá una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Washington D.C., donde el tema migratorio será uno de los ejes centrales.

Sobre todo luego de la tragedia del tráiler de Texas, donde murieron asfixiados 53 migrantes centro, sudamericanos y mexicanos, incluidos siete guanajuatenses.

