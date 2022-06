El secretario estatal señaló que los migrantes fallecidos en Texas de Guanajuato pertenecen a Celaya, Cortazar y Valle de Santiago

Estado.- El titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato, Juan Hernández confirmó que hay 7 guanajuatenses entre los migrantes fallecidos en Texas. Además informó que las víctimas son originarias tres de Celaya, tres de Cortazar y una de Valle de Santiago.

En entrevista para Audiorama Noticias el secretario estatal señaló que el número pasó de 4 a 7 y podría subir incluso más, pues hay 9 personas no identificadas y que podrían ser del estado.

Acude a Texas para apoyar a familias

Anteriormente, había informado a Correo, que ha mantenido diversas reuniones con autoridades. Esto con la intención de desvelar la mayor cantidad de datos posibles acerca de las personas involucradas en esta tragedia.

“Tomé el primer avión que pude y me vine a San Antonio porque los números no quedaban claros sobre cuántos guanajuatenses habían fallecido. Me reuní ya con el cónsul, también con personas de Relaciones Exteriores y personas de la embajada mexicana que desde Washington han venido a San Antonio”.

“No hay ningún sobreviviente guanajuatense, y con la cautela de que el número podría aumentar”, señaló el secretario.

Se estima que sea en las próximas de 24 a 48 horas cuando se conozcan mayores rasgos de esta tragedia. Autoridades de los Estados Unidos apenas solicitarán la autorización a las familias involucradas de enviar los cuerpos y hacer pública la información de los suyos.

“Hubo familias que nos hicieron comentarios en redes sociales y nosotros los buscamos, pero actualmente no se ha confirmado que alguno de los fallecidos sea familiar. Es probable que en dos horas se nos dé más información”.

Apoyarán en repatriar cuerpos

Ante el proceso de repatriar los cuerpos y que puedan ser entregados a las familias en Guanajuato, el secretario Juan Hernández aseguró que, según estimaciones del área de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, se conllevaría de una a dos semanas en las gestiones, aunque esto puede variar.

“El presupuesto está ahí, no vamos a limitarnos en cuanto al costo. Ese no será un problema y esperamos que el gobierno de los Estados Unidos agilice el proceso para poderlos llevar a México (…) El gobernador me dio la instrucción de venir, pero no me dijo cuándo regresara. Tenemos que trabajar por un lado acá con los fallecidos y allá con las familias. Cuando tenga la información clara de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del cónsul, me regresaré a Guanajuato para estar avisando sobre traer a nuestros guanajuatenses”.

Finalmente, el titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional pidió a los mexicanos y guanajuatenses que “piensen bien y no se arriesguen. La idea es hacer una gran campaña para pedirles a las personas que procuren no entrar a Estados Unidos de manera indocumentada porque están muriendo personas en números históricos en los ríos, desiertos y como en estos días, en camiones de carga abandonados por los polleros”.

