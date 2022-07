José Guadalupe, uno de los migrantes de Celaya fallecidos en el tráiler de Texas, fue incluido en el memorial, luego de que su hermano lo identificara en la morgue

Celaya.- A poco más de diez días de perder contacto con José Guadalupe Narciso López Muñiz, un jornalero de Celaya, sus familiares confirmaron que fue una de las víctimas fallecidas en el tráiler de Texas.

Con una esposa y dos hijos, José, de 34 años de edad, perdió la vida junto a otros 52 migrantes que buscaban mejores condiciones económicas en Estados Unidos, al tratar de cruzar la frontera de manera ilegal.

Y aunque el hallazgo del tráiler, que transportaba a 62 migrantes, ocurrió la tarde del 27 de junio, la búsqueda de José Guadalupe, por parte de su esposa Dulce, había iniciado días antes, luego de perder comunicación con él, el 24 de ese mes.

Dulce publicó en sus redes sociales la situación por la que estaba pasando, sin embargo, extorsionadores trataron de aprovecharse de su desesperación para robarle dinero.

Por lo anterior y luego de darse a conocer en varios medios de la tragedia en el tráiler, la mujer se acercó a las autoridades de Celaya para pedir ayuda, pues temía que su esposo José estuviera entre las víctimas.

“El domingo me mandó un mensaje, pero no estoy segura si sea él, puso -estoy bien, te amo, cualquier cosa te marco-, pero ya no he sabido nada de él. Tengo la esperanza de que no esté en ese tráiler”, relató para un medio local, el primero de julio.

Lo esperaba su hermano en Dallas

De acuerdo con su hermano, Fernando López Muñiz, quien vive en Dallas, Texas, hace ocho años José ya había trabajado en Estados Unidos, sin embargo, decidió regresar a Celaya, donde formó una familia con Dulce y tuvo dos hijos, que hoy quedan en la orfandad.

Se sabe que el hombre siempre se dedicó al oficio de jornalero y viajaba seguido a Zacatecas para trabajar en la pisca de zanahoria, pero las condiciones económicas lo orillaron a tratar de cruzar la frontera con la ayuda de su hermano.

Dulce relató que su esposo desde hace un mes había salido de Celaya para cruzar a Estados Unidos, mantenían comunicación constante, hasta ese viernes que él le mencionó que subiría al tráiler.

“Él me dijo que se iba a subir a un tráiler, pero yo le dije que no se subiera porque su viaje iba a ser diferente…”, señaló Dulce.

Su hermano Fernando coincidió con lo que mencionó Dulce, pues en entrevista para Televisa, indicó que el traslado de José sería en una camioneta, sin embargo, él decidió subirse al tráiler.

Identifican el cuerpo de José

Luego de trasladarse a la zona donde ocurrió la tragedia en Texas y ponerse en contacto con activistas, los familiares de José confirmaron que este viajaba a bordo del tráiler, debido a una foto publicada en un grupo de Facebook.

Horas después se trasladaron al Centro de Ciencias Forenses del condado de Bexar, donde a través de fotografías de personas fallecidas, Fernando identificó a su hermano.

Finalmente, honraron a José Guadalupe Narciso Muñiz en memorial de víctimas migrantes del tráiler en Texas.

