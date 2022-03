La inversión de los microempresarios durante la pandemia, ayudaron a la industria de calzado de León a mantenerse a flote

Carolina Esqueda

León.- Los micro emprendimientos de calzado surgidos durante la pandemia en todo el país, ayudaron a mantener a flote la industria de calzado de León, incluso se convirtieron en una fuerte competencia para las proveedurías de grandes tiendas departamentales.

Así lo aseguró el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato ( CICEG ), Alfredo Padilla Villalpando, quien dio a conocer que entre agosto y septiembre del 2021 realizaron hasta un 35% en las compras.

El también presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL) afirmó que, aunque entre agosto y septiembre tuvieron un aumento en la mano de obra y en la materia prima, esto no se vio reflejado en la economía local.

Foto: archivo

Lo anterior dijo, porque las tiendas departamentales buscaban comprar a precios prepandemia, pero al llegar octubre los pequeños comerciantes cambiaron las condiciones del mercado.

“En tiempos de SAPICA (las tiendas departamentales) querían precios prepandemia, pero surgió otro mercado, hay mucha gente que dice yo me voy a independizar y me voy a poner en el tianguis, y vino a León, a San Francisco del Rincón y compró producto, y no fue una docena, sino 300 a 400 pares. Se puso en contacto con los fabricantes en pequeño y conforme iban vendiendo iban resurtiendo su negocio”, dijo.

Según el presidente de la CICEG, la última oferta hecha por los compradores de grandes tiendas también se debió a que llegado octubre se quedaron sin inventario, debido a los problemas de exportación de productos adquiridos en el mercado chino, por lo que los fabricantes tuvieron también la oportunidad de negociar precios más justos.

Foto: Carolina Esqueda

“Vamos a decir que haya sido un 30% a un 35%, entonces, a la hora que las tiendas departamentales solicitan mándame lo que tengas, esa pregunta hace mucho que no la oía. Y lo que pasó en noviembre/diciembre, el tianguis vendió y la que no vendió fue la tienda departamental” afirmó Alfredo Padilla.

De acuerdo con las cifras de la CICEG, durante 2021 se produjeron en León 203 millones de pares de zapato, con lo que la ciudad se mantiene como el principal productor de calzado a nivel nacional y lidera el 80% del mercado.

