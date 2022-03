Muchos carniceros, taqueros y birrieros de León cierran todos los viernes de cuaresma, con lo que fomentan la vigilia que ordena la Iglesia

Scarleth Pérez

León.- En el resto del país, Guanajuato es considerado como el corazón del conservadurismo no solo por sus tendencias políticas, sino por el catolicismo que mueve a muchos de sus habitantes. Esto se hace todavía más evidente en esta época cuaresmal, cuando la fe en León se aprecia en los comercios que venden carnes rojas y que, en los días de ayuno, permanecen cerrados.

Con cortinas abajo, como si se tratara de un día de descanso, restaurantes de carnitas, carnicerías y bierrierías reciben los viernes de cuaresma en el centro de la ciudad. Aunque no todos los comercios dejan de vender carne, muchos sí cierran. Así obedecen a la invitación de la religión.

Lee también: Acusan de elitismo al nuevo consejo del Instituto Cultural de León

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en Guanajuato el 90.8 por ciento de la población es católica. En números, son cinco millones 601 mil 990 los guanajuatenses bautizados.

La fe de la ciudad es visible en comercios populares como las Carnitas “El Leoncito”, que solo cierra el 25 de diciembre, el primero de enero y los días que no se come carne. El resto del año opera con normalidad.

Carnitas El Leoncito decidió no vender en el primer viernes de cuaresma. Foto: Scarleth Pérez

En la Birrieria Jiquilpan, la ubicada en la Ignacio Zaragoza, no se vendió en este día y las carnitas de al lado, tampoco. Sin embargo, los tacos de pastor de 2×1 de enfrente sí prepararon el trompo. Óscar, el taquero, dijo a Periódico Correo que la gente sí le estaba pidiendo carne, aunque menos, porque ganaban los de filete de pescado.

Birria Jiquilpan permaneció cerrada. Foto: Scarleth Pérez

En el Mercado República, ninguna de sus tres carnicerías trabajó, y el distribuidor de menudo y tripas, La Güera, entregó la venta del día a los pocos interesados desde un día antes y con apartado previo.

En cambio, en las Quesadillas de Toñita sí se venden todos los guisados, incluso para los pecadores que rompen la vigilia y se disponen a comer carne.

“Antes no traía chicharrón o carne y la gente me los pedía y pues yo vengo a vender, ¿si no a que vengo?”, dijo Toñita.

Por su parte, los tacos de tripas del Expiatorio también venderán de manera normal, excepto en la sucursal de San Juan Bosco. En la Birria Pechan se añadieron los tacos de filete al menú de siempre.

Foto: Scarleth Pérez

Sin embargo, escasos son los guacamayeros que venden los viernes de cuaresma.

Te puede interesar: Iconoclasia feminista alarma a católicos de León: ellos preparan ‘la resistencia’

Para la religión católica, la cuaresma son cuarenta días en los que se debe reflexionar, hacer penitencia, arrepentirse de los pecados y ser mejores personas para acercarse a Jesús. Esta temporada simboliza el ayuno que hizo Jesús en el desierto durante los cuarenta días y noches previos a su muerte y resurrección.

JRP