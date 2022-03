La Universidad Tecnológica de León emitió un comunicado donde explicó que mantendrán sus actividades en formato híbrido

León.- La Universidad Tecnológica de León (UTL) anunció que no regresarán al formato presencial el próximo lunes.

Ante la noticia, los alumnos de inmediato de la Universidad Tecnológica de León externaron su rechazo, pues alegaron que hasta los de kínder regresarán sin contar con ninguna vacuna.

La actual rectora de la UTL es la exsecretaria de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante Díez (2018-2020), quien también fue directora del Instituto Politécnico Nacional al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2014).

En un comunicado, la Universidad Tecnológica de León informó que el ciclo escolar 2021-2022 terminará en el formato ‘hibrido’. En caso de que algunos alumnos tengan laboratorio o taller, podrán acudir para realizar sus prácticas con todas las medidas sanitarias dictadas por la autoridad.

Universidad Tecnológica de León defiende decisión

La noticia se dio pese a que la Secretaría de Educación de Guanajuato ( SEG ) dio a conocer que no es opcional el regreso a clases y que todas las instituciones están obligadas a volver al formato presencial en toda su platilla de alumnos el próximo 07 de marzo.

Sin embargo, la Universidad Tecnológica de León de inmediato emitió un comunicado donde aclara y responde que son una institución descentralizada y ligada al gobierno federal.

“Estaremos privilegiando la educación a distancia, solo para las carreras que impliquen el requerimiento de prácticas en laboratorio y talleres”, aclaran en el comunicado.

El resto de los procesos como trámites y servicios, así como exámenes de admisión, inscripción, reinscripción, titulación, liberación de estadías, entre otros, serán en línea.

Estudiantes rechazan medidas

El comunicado llegó a través de las redes sociales de la Universidad Tecnológica de León.

En el sitio, donde los alumnos expresaron su molestia y los calificaron de “huevones”, porque hasta alumnos de kínder y primaria regresarán a la escuela. Rechazaron que como universitarios vacunados contra la COVID-19 no puedan regresar.

Criticaron que el formato ‘hibrido’ implica ir dos horas cada cuatro meses, por lo que no están aprendiendo la práctica que necesitan para el campo laboral y eso es lo que les preocupa.

Los mismos alumnos acusaron a los directivos de boicotear el proceso académico de los estudiantes y por ende de una falta de profesionalismo.

“Deberían dejar que nosotros decidamos si ir o no a la escuela en modelo presencial, así como lo decidieron en nivel básico. Estamos perdiendo mucho”, señaló Eduardo Mejía.

Pese a que autoridades de salud han dado a conocer que con la vacunación y la baja en casos covid-19, el semáforo de reactivación presenta la condiciones para un color verde, la escuela respondió que aún prevalece una situación compleja.

“Tengan la seguridad de que estamos trabajando en la búsqueda y creación de condiciones ideales para asegurar a corto y mediano plazo el regreso a presencialidad al 100%”, informaron.

El regreso

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez anunció que a partir del lunes siete de marzo serán obligatorias las clases presenciales en Guanajuato.

Desde el 17 de marzo del 2020, las clases presenciales en el estado fueron suspendidas a raíz de la contingencia sanitaria. A partir de agosto del año pasado algunos planteles educativos las fueron retomando de manera parcial, aunque la mayoría optaron por mantenerlas virtuales.

La semana pasada, el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, detalló que el 26 por ciento de las 12 mil 036 escuelas que hay en la entidad tienen un esquema de clases totalmente presenciales.

El gobernador aclaró que algunas escuelas mantendrán algunas clases virtuales por practicidad, pero ya no por motivos sanitarios.

Por otro lado, destacó que será decisión de cada padre de familia decidir si manda a su hijo a la escuela o no, pero si no lo hace, ahora sí habrá consecuencias e incluso podría perder el año escolar de no acudir a clases.

Hay más contagios en vacaciones que en clases: SSG

El pasado viernes 25 de febrero, el director de Salud Pública del estado, Pablo Sánchez Gastélum, hizo un llamado a los padres de familia para que sí lleven a sus hijos a clases presenciales cuando la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) decrete que sea obligatorio, al asegurar que los contagios en estudiantes aumentan en vacaciones y disminuyen cuando están en las aulas.

