Juan Diego Martínez se convirtió en el mexicano más joven en conquistar el Everest, y en el camino rompió un par de récords más

Nepal.- Juan Diego Martínez, un joven tapatío de apenas 19 años de edad rompió varios récords con una escalada histórica a la montaña más alta del mundo, el Everest, pero también al escalar apenas 27 horas después el Lhotse, el cuarto pico más elevado del planeta.

Gracias a esta doble hazaña, Juan Diego se convirtió en el mexicano más joven en llegar a la cima del Everest, pero también es el más joven en alcanzar la cumbre de las dos montañas de un tirón y el más joven en subir más rápido desde el campamento base a la cima sin hacer rotaciones.

Por si fuera poco, Juan Diego llevó al pico más alto del mundo su teclado, por lo que ya en la cima tocó una pieza que se convirtió en la ejecución musical más alta en la historia de la humanidad.

“Absolutamente nada es imposible cuando crees en ti. El día 15 de mayo, a mis 19 años de edad, me convertí en el mexicano más joven en la historia en hacer cumbre en Everest y el mexicano más joven en la historia en subir una montaña de arriba de 8,000 MSNM”, escribió en sus redes sociales.

Finalmente, el histórico alpinista mexicano agradeció a su familia y seres queridos por acompañarlo en este logro.

“Finalmente me gustaría dar las gracias a todas las personas que estuvieron apoyando con sus oraciones, mensajes, buenas vibras etc. Especialmente muchas gracias a mis papás por acompañarme al campamento base, a mi familia por siempre estar tan al pendiente, a mis amigos, Inés mi novia y gracias a Dios por darme la oportunidad. No me queda más que decir más que gracias gracias gracias”.

