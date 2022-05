La delegación consta de 11 boxeadoras guanajuatenses y una de Aguascalientes que viajan a Canadá para revolucionar el box

Jorge Ramos Pérez

Guanajuato.- En Guanajuato las mujeres saben pelear por seguir sus sueños y cumplir sus metas. Así lo demuestran 11 jóvenes originarias de siete municipios de la entidad que partieron a Canadá para competir en la West Coast Wonder Women 2022 y demostrar por qué México es considerado una potencia boxística mundial.

Esto lo explica Laura Leyva, boxeadora profesional y olímpica reconvertida en promotora. Ella organizó esta delegación de deportistas que tendrán su primera experiencia internacional fuera de México este fin de semana.

Foto: Especial

Laura Leyva preside la Asociación de Boxeo de San Miguel de Allende, organización que fomenta la práctica del box y el deporte de la zona. Pero no solo eso, sino que también promueve otras expresiones artísticas y oficios para ayudar en el desarrollo de los jóvenes.

En entrevista exclusiva para Periodico Correo, Laura explicó que en una de las galas boxísticas anuales que organiza la asociación, se enteró de la existencia de una Tarjeta Internacional de Boxeo Femenil que organiza torneos abiertos alrededor del mundo, lo que permite que no solo compitan las mejores boxeadoras, sino que lo hagan aquellas que solo pelean por amor al deporte.

“Se sortean en el mundo solamente cinco torneos femeniles donde pueden competir desde la más novata hasta la que lo hace por hobbie. Porque siempre hay torneos como olimpiadas o clasificatorias donde la mejor del país o la mejor del planeta van a competir, pero hay limitación solo para clasificadas, y quedan fuera las que solo pelean por amor al box”.

Así que tras enterarse de esta tarjeta internacional, Laura decidió inscribir a México y convertirse en sede de una de estas competencias. Por eso contactó con Helen Connors, representante del equipo Wonder Women de Canadá. A ellas las invitó a San Miguel de Allende para el primer torneo en México que se llevó a cabo en marzo pasado. Y tras ese primer contacto, las canadienses hicieron la invitación recíproca al torneo que se llevará a cabo este fin de semana en Vancouver.

Sin embargo, Laura también agradece al excampeón mundial guanajuatense, Librado Andrade , quien resultó ser la conexión final entre Guanajuato y Canadá.

“Parte importante de la conexión que hubo con Canadá es un excampeón mundial que tuvimos en Guanajuato que se llama Librado Andrade, y que es el responsable de todo esto, es quien está apoyando y fue la conexión con Canadá y con otros países y otras oportunidades que se vienen para las Adelitas. Entonces pues un agradecimiento por regresar a su tierra y darnos esta oportunidad de salir y brillar hacia otros horizontes”.

Guanajuato contra las mejores del mundo

El West Coast Wonder Women 2022 es un torneo internacinal que en esta ocasión agrupará a boxeadoras de Estados Unidos, Irlanda, Argentina y México. La delegación azteca es la del equipo Adelitas, conformado por Laura Leyva con 12 peleadoras de dos estados y siete municipios de Guanajuato.

En concreto, se trata de Alondra Muñoz, María José Lucio, Derek Celin Vera y Diana Herrera, todas originarias de Celaya, Daniela Reséndiz y Estrella Pérez de San José Iturbide; Alexa Padierna de San Diego de la Unión; Celeste Ortiz de San Luis de la Paz; Diana Jasso de Guanajuato capital; Erika Reyes de San Miguel de Allende; Paulina Martinez de Acambaro; y la única peleadora de otra entidad, Yahaira Cárdenas de Aguascalientes.

Ellas son las doce jóvenes que pelearán para poner en alto el nombre de México a nivel internacional.

“A nivel boxístico mundial, México es una potencia en el boxeo. Muchos de los peleadores y peleadoras más aguerridos del boxeo profesional son de orígenes mexicanos, y les tienen un montón de miedo a las chamacas; las otras, las canadienses están asi de: ‘¿Cómo es? Es que es mexicana’. A veces somos bien malinchistas de pensar que somos menos, pero la verdad es que para otros países somos una potencia y más en el boxeo”.

Todas estas peleadoras fueron invitadas a la competencia en Canadá, pero tenían que hacerse cargo de costear su boleto de avión hasta Vancouver. Fue por eso que chicas como Paulina Martínez o Daniela Reséndiz optaron por montar pequeños negocios de botanas y postres para crecaudar fondos. Pero después los apoyos fueron llegando, tanto de parte de la iniciativa privada como de varios gobiernos municipales.

“La mayoría se esforzó personalmente por conseguir por sus propios medios su boleto de avión. Y hasta donde yo sé, iniciativa privada estuvieron apoyando muchísimo a todas; creo que no hubo ninguna que no haya tenido apoyo de iniciativa privada, y alguna que otra sí la apoyó con cierta cantidad su municipio, pero no hubo apoyo de Gobierno del Estado. En San Miguel de Allende el alcalde Mauricio Trejo dio la cara y nos apoyó sin temor alguno”.

Finalmente, después de meses de sacrificios y entrenamientos y tras conseguir los recursos suficientes para el viaje, estas doce jóvenes deportistas están listas para competir al máximo nivel.

Foto: Especial

“Vamos a revolucionar el boxeo”

La delegación salió de México a Canadá este miércoles, y tendrán un día de descanso antes de las ceremonias de pesaje el viernes, y cuando comenzarán los primeros combates, que se extenderán a lo largo del sábado 20 y domingo 21 de mayo, cuando concluirá la competencia.

El torneo está dividido en cinco bloque o instancias eliminatorias, por lo que las boxeadoras guanajuatenses lucharán una vez cada bloque hasta llegar al quinto y enfrentar su combate final, donde se peleará por el camepeonato.

Respecto a las expectativas del grupo, Laura afirma que muchas se satisfacen con medirse ante las mejores boxeadoreas de Canadá y saber si son capaces de competir, pero ella confía en que pueden dar la sorpresa y hacer historia.

“Muchas se dan con la oportunidad de pelear con las número uno de Canadá, a ese nivel vamos a saber que estamos, vamos a darnos cuenta qué calidad de boxeo tienen cada una de las niñas, pero yo las siento capaces de ganar, yo siento que vamos a hacer historia, es el comienzo de muchas cosas. El equipo se llama Adelita por esas guerreras que le dieron todo ese movimiento a la Revolución Mexicana, y ahora sí que vamos a hacer una revolución del boxeo”, concluyó.

Por lo pronto, el avión que las llevará a Canadá ya despegó, y las 12 deportitas lo darán todo por poner a Guanajuato y a México en lo más alto del panorama boxístico internacional.

