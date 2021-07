Nayeli García

Irapuato.- La pelea por el mercado negro de las drogas es el principal motivo del alza de los homicidios dolosos, cuya pesadilla continuará hasta que no exista una regulación de la misma. Así lo consideró el director del Semáforo Delictivo, Santiago Roel, en su informe semestral del semáforo, donde Guanajuato figura entre los 15 estados con mayor índice de impacto delictivo.

Guanajuato tiene el lugar 15 del Semáforo de Alto Impacto con cuatro focos rojos de los diez analizados por el organismo, pero que representan los delitos de mayor preocupación —como son los homicidios dolosos—. En este, la entidad registró una tasa semestral de 23.8 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y una disminución del 13%, que lo coloca en el séptimo lugar nacional.

A través de un comunicado, Roel señaló que de todos los delitos que analiza el organismo el de mayor preocupación es el homicidio, pues está directamente relacionado a ejecuciones de narcotráfico.

“No son homicidios ordinarios, el 80% o más de los homicidios en México son por mercado negro de drogas”, puntualizó.

Guanajuato, en este sentido, está en primer lugar nacional en el delito del narcomenudeo, con una incidencia de 188 delitos por cada 100 mil habitantes. Esto es, más del doble de la media nacional que es de 34 por cada 100 mil habitantes.

Regularización, una puerta de escape sellada

Roel advirtió que: “las zonas del país con tasas más altas de homicidio son aquellas en donde dos o más cárteles se pelean la plaza, ya sea para producir, importar, traficar o vender alguna sustancia prohibida. Con plata y plomo colapsan al Estado de Derecho y se extienden a otros delitos”. Pero además, señaló que el Gobierno Federal no ha querido atender este problema.

“No es un tema de policías estatales, es un tema federal. Mientras México no se atreva a quitarles el negocio mediante la regulación de algunas sustancias, seguiremos padeciendo este infierno. Tanta resistencia a resolver el tema me hace pensar mal. Hay políticos, de muy alto nivel, muy interesados en que no se regulen las drogas. No encuentro otra explicación”, enfatizó el directivo, en su comunicado de prensa.

El organismo advierte que una regulación de las drogas, como es la marihuana, puede contribuir a controlar el alza en los homicidios.

