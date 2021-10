Roberto Lira

Celaya.- El Parque Bicentenario —también conocido como Malecón— es patrimonio de los celayenses y no será entregado a particulares; así lo precisó el presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, quien agregó que buscará un acuerdo con la familia propietaria del predio para no perder este espacio.

Mendoza Márquez reconoció que el Municipio ha perdido hasta la última instancia en el proceso legal que tiene contra los particulares que en su momento donaron el predio sobre el que se construyó el parque Bicentenario y que ahora relaman por no cumplirse los compromisos que adquirió el municipio.

En este sentido recordó la urbanización, la construcción de un pozo de agua y de un cárcamo, sin embargo, dijo que hay voluntad de la familia para que el municipio mantenga el predio.

Foto: Martín Rodríguez

“Voy a tratar que lleguemos a un acuerdo, no es posible que entreguemos el parque lineal, ¿cómo lo vamos a entregar si es el patrimonio de los celayenses? No se cumplieron los compromisos, pero ahora yo voy a hablar con la familia Hernández Gallego. Ya tuve un acercamiento y hay una gran disposición de ellos y hay una gran voluntad política también por resolverlo, no podemos entregar el parque lineal”, comentó el presidente municipal.

De la misma manera, resaltó que se debe buscar la manera de cumplir con los acuerdos, que aunque no se realizaron en esta naciente administración se hicieron de manera institucional y se deben cumplir.

“Vamos a ver de qué manera podemos ir resolviendo los compromisos que ya fueron adquiridos, que se adquieren de manera institucional. Hay que respetarlos, yo voy a hacer todo lo posible voy a lograr rescatarlo, lo voy a rescatar”, dijo.

