Antero Manuel Landaverde ha pasado los últimos 8 años de su vida dedicado a dos cosas: el estudio y el futbol

Óscar Jiménez

León.- A Manuel no se le olvida la travesía que lo llevó hasta ahora. Recuerda que al tener 10 años cumplidos, su abuelo materno lo llevaba cada mes a Guadalajara para probarse en los equipos del Atlas de Guadalajara . Desde entonces han pasado 8 años, una capitanía, títulos y llamados a selecciones mexicanas juveniles.

La historia futbolística de Antero Manuel Landaverde es breve aún. Tiene 18 años, pero todo un mundo por delante. Tras criarse en el CEFODE de San Luis de la Paz, muy cerca de su natal Xichú (donde hasta ahora se mantiene su familia), recibió la oportunidad de ser uno de esos juveniles reclutados por los Rojinegros.

Foto: Especial

Buscan la grandeza

Antero Manuel Landaverde ha pasado así los últimos 8 años de su vida dedicado a dos cosas: el estudio y el futbol. Con Atlas, asegura, hay una ventaja, porque la formación académica y de vida se acompaña del futbol, y eso es lo que se debe destacar en las categorías menores. Más, en un equipo como el campeón tapatío, caracterizado por ‘empujar’ a los canteranos hasta la máxima categoría.

“Las oportunidades que da el club para los jóvenes. Exactamente no sé qué porcentaje del primer equipo se trata de jugadores canteranos, pero son demasiados. Más allá de lo deportivo, acá me he dado cuenta que principalmente el club se enfoca en desarrollar buenas personas. El club cree en el talento mexicano y se ha ganado esa parte de sacar buenos jugadores. La exigencia siempre va a estar”, considera Manuel en entrevista telefónica con Correo.

Foto: Especial

Ese ejemplo de la fuerza de la cantera. Se manifiesta ya desde temprana edad; recientemente la categoría sub 18, de la cual Manuel fue capitán del equipo, se coronó en la Liga MX al vencer a Santos Laguna en la última llave. Esas categorías menores, a diferencia de la mayor, anteriormente no se habían acostumbrado al fracaso, sino a la producción de futbolistas; inclusive, de exportación.

No ha sido un camino fácil

El tan sólo estar ahí y levantar el título como lo hizo Manuel Landaverde conlleva muchísimas cosas detrás. Haber dejado a su familia en Xichú o ‘lidiar’ con esa pronta adultez que implica el enrolarse en las filas de un equipo profesional.

“Nunca será fácil dejar a tu familia. Yo me vine a Guadalajara cuando tenía 11 años, por cumplir 12, y creo que eso ha sido muy difícil. Con el tiempo te vas encontrando más situaciones complicadas, pero vas sabiendo sobrellevarlas. De Xichú he pasado muchos momentos felices. Allá está toda mi familia, mis abuelos, mis papás, mis tíos, y siempre es bonito recordar de dónde vienes. El principal objetivo era jugar futbol, pero te encuentras con diferentes situaciones; por ejemplo, que no tienes a tu mamá cerca, a tus hermanos, y tienes que aprender a llevar eso. Acá te encuentras con niños de la misma edad que van llegando y se te hace un poco menos difícil”.

Foto: Especial

Hasta ahora, todo ha valido la pena. Manuel Landaverde, actualmente, es estudiante universitario, este año dejará la categoría sub 18 para brincar a la sub 20. Sueña con algún día llegar y mantenerse en el máximo nivel del futbol nacional.

“Quizá es egoísta un poco hablar del futuro y de lo que uno quisiera. Pero en lo particular me gustaría en el corto plazo. Poderme ganar un lugar en el equipo sub 20 que ahora estaré con ellos. Ya después de estar ahí, consolidarte, no sólo llegar y debutar. También quiero ganarme la oportunidad de estar en la selección mayor”, dice Manuel que, ya ha estado con las selecciones menores.

Así, por un lado, cuando ‘sube’ con el primer equipo, se codea con los mejores de México, el equipo campeón.