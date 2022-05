Ante problemas de salud, en aulas deficientes y con alumnos con discapacidad, los maestros de Guanajuato no se dan por vencidos

Staff Correo

Salamanca.- Luego de dos años de pandemia y de clases a distancia e híbridas, este domingo 15 de mayo los maestros por fin podrán celebrar su día de la mejor manera: con los planteles abiertos y con clases presenciales en las que vuelven a estar cara a cara frente a sus alumnos.

Pero la pandemia no ha sido la única situación a la que se han tenido que sobreponer los docentes de Guanajuato, sino que en todos los rincones del estado se han tenido que enfrentar a distintas situaciones que ponen a prueba su vocación por la enseñanza y su compromiso con sus estudiantes.

Lee también: Robos a escuelas de León disminuyeron durante vacaciones de Santa y Pascua

Pero si hay un común denominador que caracteriza a los maestros de Guanajuato, ese es que las adversidades no los detienen, y al contrario, refuerzan su deber para con sus alumnos, como lo demuestran las siguientes historias.

Aracely Quiñones enfrenta sus problemas de salud junto a sus estudiantes

Aracely Quiñones, maestra de Ciencias en Salamanca. Foto: Cuca Domínguez

Aracely Quiñones, maestra de la materia de Ciencias de la escuela secundaria Alfonso Sierra Partida en Salamanca, pasará un Día del Maestro diferente.

Esto porque de diciembre a la fecha su salud se afectó luego de que le detectaran alergias a los pólenes y a casi todas las frutas y verduras, lo que la mantiene en una situación nutricional delicada; pero ni eso le ha impedido estar frente a sus alumnos, que son empáticos, han entendido su situación y le ayudan a esforzarse lo menos posible, además del apoyo de los demás docentes y directivos que están al pendiente de su salud.

Tiene 30 años y desde hace seis es docente. Es ingeniera bioquímica de profesión con una maestría en enseñanza, y enfrentó sin problemas los grupos de alumnos, pero desde diciembre pasado algo detonó sus alergias. Sin motivo aparente, su sistema inmunológico empezó a detectar los alimentos como dañinos, pero ni eso le ha impedido impartir sus clases, sólo ha tenido que reforzar sus medidas sanitarias.

“Les he pedido sobre todo que sigamos atendiendo las medidas sanitarias como el uso del cubre bocas, porque lógicamente mi sistema inmunológico está comprometido. De hecho, hace poco tuve una infección y me tumbó, no me podía ni siquiera parar, pero no falté a clases, incluso mi esposo estuvo acompañándome, porque de repente sentía que me desmayaba”, cuenta la joven docente.

“He tenido el apoyo del director del plantel y los demás docentes, pero sobre todo los alumnos que se han adaptado. Les expliqué que era lo que podía suceder; incluso en una ocasión sucedió y los estudiantes actuaron de forma correcta, se quedaron hasta que la autoridad educativa se hizo cargo y me llevaron para que recibiera atención médica”, narró.

“Mientras la vida lo permita, hagamos lo que nos gusta”

Dijo que al saber que prácticamente todo lo que puede comer es veneno, le ha dejado con una carga emocional muy fuerte; pero agradece a los estudiantes por la empatía que han tenido para con ella, porque además siempre realiza su trabajo planeado, dirigido para que puedan lograr sus aprendizajes y no han tenido mayores problemas.

La maestra Aracely aceptó que ha pensado en dejar de impartir clases, pero al poner en la balanza dejar este trabajo, ha llegado a la conclusión de que le hace más daño estar casa que estar en la escuela.

“Estar aquí me ayuda, porque hago lo que me apasiona. Estar con conviviendo con los alumnos me ayuda bastante, anímicamente eso me levanta; mientras la condición física me lo permita espero poder estar aquí”, reiteró.

Dijo que para buscar una solución a su problema, sigue su tratamiento y busca alternativas.

“Espero que funcionen y de ser así, espero seguir frente a mis grupos. Para quienes vivimos una situación compleja de salud, hacer lo que nos apasiona es algo que nos ayuda bastante, por ello los invito a todos a que mientras la salud, nuestro cuerpo y la vida lo permita, hagamos lo que nos gusta”, concluyó.

Lula García enseña primaria en la escuela más alejada de la Sierra Gorda

Foto: Enrique Pérez

La maestra Lula García Chavero imparte clases a alumnos de los seis grados de primaria en un solo salón y utilizando únicamente un pintarrón. Esto ante la falta de tecnología y apoyos para su plantel, pues las dos computadoras de la escuela no funcionan y no se tiene proyector.

La escuela primaria Emiliano Zapata se ubica en la comunidad de Corral Falso, a más de 30 minutos en vehículo de la cabecera municipal de Santa Catarina; es el plantel educativo más alejado del municipio, pues se encuentra enclavado en medio de la Sierra Gorda, en los colindantes con Xichú.

Los alumnos solo tienen acceso a una computadora portátil que es propiedad de la maestra, que la lleva diariamente a la escuela. A través de esta computadora es donde puede mostrar a los alumnos los videos que se piden en la planeación.

Te puede interesar: Escuelas de Tiempo Completo en Guanajuato podrían volver a ofrecerse: SEG

La maestra explicó que imparte clases a los seis grados de primaria en un solo salón. Esto al ser una escuela unitaria donde tiene un total de 18 alumnos. Esto conlleva una falta de atención personalizada, por lo que debe dividir su trabajo: primeramente trabaja con los alumnos de sexto a cuarto grado, para posteriormente trabajar con los alumnos de tercero a primer grado. Le ayuda que los temas y actividades son de cierto modo enlazados, sin embargo, esto depende de la planeación que realice.

“A final de cuentas, falta que la tecnología llegue a estos planteles educativos, pues se podría trabajar de mejor manera con los alumnos al hacerlos que investiguen directamente los temas en las computadoras”, señala.

Para finalizar, apuntó que se debe poner mayor atención a la escuela, y señaló que hace falta pintarla para que los alumnos se alegren al verla. “Ese sería el comienzo de un mejor trabajo”, concluyó.

Martha Soto: la alegría de 40 años de docencia

La maestra Martha Soto Toledo de Romita. Foto: Karla silva

En sus 40 años de desempeño en el magisterio, una de las experiencias más fructíferas para Martha Soto Toledo fue la de atender a estudiantes con discapacidad durante una época en la que las oportunidades y herramientas eran limitadas.

Originaria de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, fue acogida por el municipio de Romita para ejercer su profesión, la cual implicó grandes retos y satisfacciones. Hoy jubilada, compartió que durante ese tiempo ejerció en la educación preescolar, y en los últimos 27 años también impartió las materias de Química, Física y Biología en la secundaria Petra Ríos.

Contó que uno de los hechos que más marcó su vida como docente fue el haber albergado en su aula a alumnos con algún tipo de discapacidad; algunos de ellos hoy incorporados en Presidencia Municipal de Romita, donde Soto Toledo funge como síndico del Ayuntamiento.

“Fue una situación difícil pero no hay imposibles, sobre todo porque tuvimos la necesidad de capacitarnos para poder entender y poder atender, y darles esa educación que recibían y que necesitaban en su momento”, dijo.

Mencionó que actualmente el preescolar ya cuenta con equipo de atención especializada para atender la comunidad, donde los padres “venían imposible que sus hijos fueran a evolucionar en su trayectoria (escolar)”.

Por último, agradeció a Romita “la satisfacción tan grande de poder tener 40 generaciones de alumnos desde preescolar, y volverlos a encontrar en el nivel secundaria; ya verlos ahora como profesionistas, padres de familia y personas de bien”.

Valeria Pérez traslada su pasión y amor por los niños a la docencia

Valeria Guadalupe Pérez Ramírez, maestra de Irapuato. Foto: Nayeli García

Para ser docente se necesita pasión y amor por los niños, y esas dos cualidades son parte de Valeria Guadalupe Pérez Ramírez, quién a sus 28 años de edad, sabe que su papel como maestra va más a allá de compartir conocimiento, sino construir las bases de sus alumnos para que sean adultos de bien en el mañana.

Con seis años de experiencia educando a niños de preescolar en Irapuato, recuerda que cuando era niña se soñaba enseñando a otros niños, e incluso en sus viejas libretas lo escribió más de alguna vez como su proyecto de vida: ser educadora, ser maestra, enseñar a niños.

El tiempo pasó y sus expectativas cambiaron, pero el destino la llevo a cumplir el sueño que tuvo cuando era niña y hoy se dice segura de que fue la mejor elección, pues recibe a niños llenos de inocencia y ánimo de aprender y al final de su curso, son niños más independientes y con mucho aprendizaje.

Quizás te interese: Piden más seguridad en escuelas de Salamanca, no cesan los robos

Valeria considera que hoy en día la exigencia para los maestros es mucho mayor, pues cuando estuvo por primera vez frente a un grupo se dio cuenta que necesita prepararse más. Por ejemplo, ella buscó aprender más inglés para apoyar a los niños con un segundo idioma, así como aprendió el lenguaje de señas; y es que la preparación es fundamental para poder educar a los pequeños.

“Es la base de su vida y quiero ser parte fundamental de su desarrollo, educación, me gusta estar mucho con los niños chiquitos, desde siempre”, compartió Valeria, quien nos descarta que en el futuro estudie una maestría en educación especial.

La pandemia, dijo, fue un gran reto que logró superar en medio de experiencias graciosas, como cuando se quedaba congelada frente a los pequeños, que no paraban de reír, pero que al final de ese año, logró el objetivo: que los niños sintieran su presencia en sus casas y poder lograr que aprendieran a base de mucha creatividad y herramientas visuales y auditivas que estimularan sus sentidos.

“Y es que ser maestra es como ser una segunda madre para los estudiantes, y más a esa edad”, expresó, ya que en muchas de las ocasiones son el refugio de sus alumnos, algunos con problemas familiares, como le pasó cuando uno de sus alumnos manifestaba problemas de aprendizaje y todo era motivado por conflictos domésticos.

Valeria no se conformó con ser una maestra más, e investigó como motivar el aprendizaje del pequeño y logró construir un vínculo con él y su familia para lograr un desarrollo positivo.

Ser maestra para Valeria es lo mejor y más enriquecedora decisión que tomó en su vida.

Benito Estrada: enseñar a costa de dañar sus pulmones

El profesor de Jerécuaro, Benito Estrada Álvarez. Foto: Onofre Lujano

En la escuela primaria Vicente Guerrero de la comunidad de Piedras de Lumbre en el municipio de Jerécuaro, el profesor Benito Estrada Álvarez, con más de 28 años de servicio a la educación, pide a las autoridades educativas que impulsen y trabajen para la actualización y modernización de los materiales de trabajo.

El maestro pide que abandonar el uso del pizarrón tradicional y el gis, sobre todo porque el instrumento para escribir daña la salud de los profesores.; pues asegura que su uso está comprobado como una de las enfermedades profesionales de los maestros.

Cuenta que en esta institución educativa lleva 12 años de laborar, lo que “ha implicado mucho trabajo ya que aún usamos el gis y pizarrones tradicionales que son un elemento esencial para poder trabajar con los alumnos, pero desafortunadamente esto a nosotros nos hace daño a nuestra salud porque todo el polvo lo respiramos, afectando los pulmones”.

“Sabemos que la tecnología va avanzando y nosotros queremos también un espacio donde tengamos todas nuestras herramientas para trabajar con salud”, añadió.

Resaltó que se debe estar muy al día porque los niños están muy avanzados en la tecnología, y hasta llegan a superar a sus maestros.

“Queremos que el gobierno del Estado y Federal también nos apoye con tecnología, ya que los niños en verdad lo necesitan porque a su edad encuentran en la actual tecnología muchos juegos y desafortunadamente la mayoría de los pequeños se enfocan a la tecnología pero solo para los juegos”, exige.

Reconocen a 87 maestros en Guanajuato capital

Foto: Alejandro Sandoval

El Gobierno municipal de Guanajuato reconoció a 87 maestras y maestros de la capital con altos niveles de evaluación en la víspera del Día del Maestro.

Uno de ellos es el profesor José Sánchez Juárez, quien recibió un reconocimiento especial por 40 años al servicio de la educación, en particular a la educación especial con la que ayuda a niñas, niños y jóvenes con alguna discapacidad.

“Hoy estamos juntos celebrando la vida y celebrando a los maestros y a las maestras, quienes tienen la oportunidad y la responsabilidad en sus manos de formar el destino de Guanajuato Capital y de todo un país”, señaló el alcalde Alejandro Navarro Saldaña.

Aseguró que los maestros además de formar a sus alumnos en la parte académica, también son guías de vida para forjar a personas de bien.

Los llamó a que apoyen a la administración municipal con sus consejos y su labor “para seguir construyendo el Guanajuato que todas y todos queremos”.

Quizás te interese:

JRP