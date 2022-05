Lorena Alfaro desestimó retirar Guardia Nacional de El Copal pese al reclamo estudiantil y ciudadano que así lo pide tras el asesinato de Ángel Yael

Nayeli García

Irapuato.- La alcaldesa Lorena Alfaro desestimó retirar Guardia Nacional en El Copal e Irapuato. Ello, bajo la premisa que la corporación brinda seguridad en la zona en coordinación con las demás instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Ante la exigencia de estudiantes de la UG de que la Guardia Nacional deje de patrullar en El Copal, la alcaldesa respondió que “su presencia es necesaria”. Así, en su opinión, abundó que sí es importante que a todos los operativos acudan corporaciones tanto municipales, estatales y federales.

“Las instituciones de seguridad hoy más que nunca es importante su presencia en Irapuato. Particularmente por los delitos que se están cometiendo que son competencia federal, competencia de ese fuero. Tenemos que seguir manteniendo ese trabajo coordinado. Pero estaremos muy atentos para ver de qué manera (mantenemos) esa coordinación con Sedena, Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad del Estado”, indicó.

No obstante, Lorena Alfaro reconoció que hay hechos en que la Sedena y la Guardia Nacional hacen sus actividades por su cuenta y sin avisar al municipio . Al respecto, los llamó a que no trabajen por su cuenta y mantengan la coordinación que, pese a ello, “ya se está dando”.

Puntualizó que en el caso particular del asesinato de Ángel Yael, la Guardia Nacional indica que estaban en un operativo contra el huachicol. Por lo que el Municipio “no tenía nada que hacer en ese operativo”.

Pide no politizar caso del estudiante de la UG

La alcaldesa Lorena Alfaro García llamó a no politizar ni polarizar el asesinato de Ángel Yael. Asimismo, se comprometió a “hacer todo lo que esté a su alcance” para no permitir la impunidad en el asesinato del estudiante de la UG.

Lorena Alfaro dijo estar dando la cara a los estudiantes de la UG que exigían una postura clara y firme ante el asesinato de Ángel Yael. Ello, en manos de un elemento de la Guardia Nacional la semana pasada y a cuatro días de los hechos.

“Por eso estamos aquí y hemos estado en todo momento desde el primero minuto, pero hay que ser prudentes, ser respetuosos de este dolor. Que estas marchas que esta protestas pacíficas y legítimas caminen por su propia cuenta, no hay que politizarlas, no hay que protagonizar”, puntualizó.

Y es que el reclamo estudiantil por no haber estado presente durante la marcha del jueves pasado en la presidencia municipal la alcanzó. Decenas de estudiantes se hicieron presentes para hacerle un llamado a la acción y que el caso no quedara impune. No obstante, las puertas estuvieron cerradas.

Hoy se desmarcó de la responsabilidad para “señalar culpables”. Sin embargo, sí dijo exigir la transparencia en la liberación del elemento de la GN señalado como responsable. Asimismo, se comprometió a “hacer todo lo que está a mi alcance para que la muerte de Ángel Yael no quede así.

En tanto, Roberto Palacios Pérez, líder de la CTM en Irapuato, lanzó un reclamo a la Guardia Nacional para “dejar el uso desmedido de la fuerza que conlleva a la impunidad”.

“Nosotros estamos a favor de la Guarida Nacional, estamos a favor de la Policía Preventiva, estamos a favor de los cuerpos policiacos. Pero más a favor estamos de la coordinación efectiva de los diferentes mandos de los tres niveles de gobierno. También reclamamos a la Guardia Nacional que dejé el uso desmedido de la fuerza porque ésta se corona por la impunidad”, señaló.

