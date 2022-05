Un segundo elemento de la Guardia Nacional habría sido presentado ante el Centro de Justicia como implicado en el caso estudiante UG

Staff Correo

Guanajuato.- Un segundo elemento de la Guardia Nacional habría sido presentado como otro presunto responsable más del homicidio del estudiante de la UG, Ángel Yael, en Irapuato. La audiencia inicial para este implicado en el caso estudiante UG se realizaría en el Centro de Justicia Penal de Guanajuato.

Fuentes de Correo al interior del Poder Judicial Federal informaron lo anterior y precisaron que la audiencia habría comenzado desde las 15:00 horas.

También lee: FGR apelará liberación del agente de la GN que atacó a estudiantes de la UG

Esta nueva detención se contrapone a la versión pública inicial que difundió la Guardia Nacional horas después del ataque. En esta se indicó que había sido sólo uno de sus elementos el que disparó hacia los estudiantes “de forma unilateral”.

Tras el ataque contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato, la agencia de seguridad informó que pusieron al agente responsable a disposición de las autoridades. Por ahora se encuentran integrando la carpeta de investigación.

“La Guardia Nacional lamenta profundamente los hechos, reitera a la ciudadanía que no tolerará ninguna violación a los Derechos Humanos y reprueba cualquier conducta alejada de la observancia de la Ley”, finaliza el comunicado.

La información se detalla en el siguiente comunicado 👇

¿Cuántos elementos habría implicados en caso Estudiante UG?

Fue el pasado miércoles 27 de abril cuando elementos de la Guardia Nacional persiguieron y dispararon contra el vehículo de los estudiantes de la UG del campus Irapuato. Como resultado, acabaron con la vida de Ángel Yael, estudiante de Agronomía, y lesionaron a Edith Alejandra.

No obstante, desde el inicio la Guardia Nacional sólo presentó a Iván como presunto responsable del hecho y bajo el delito de ‘tentativa de homicidio. Así, para este sábado se informó que un juez ordenó su liberación desatando todo tipo de reprimendas.

También lee: Reconoce GN asesinato de joven de la UG; agente se encuentra detenido

Hoy la información surge apenas horas después que la FGR advirtiera la apelación a la orden del juez desde el Ministerio Público Federal. A través de un comunicado, precisaba que la FGR habría entregado todos los elementos, pero la decisión del juez fue contraria.

Asimismo, en un nuevo boletín, la Guardia Nacional sólo informó que “la investigación para deslindar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan sigue su curso y no está concluida”. No obstante, no dio más detalles al respecto.

Te puede interesar:

ac