Durante la marcha de protesta, la comunidad universitaria denunció la presencia de la GN en la comunidad del Copal

Nayeli García

Irapuato .- Estudiantes de la División de Ciencias de la Vida exigieron que la Guardia Nacional salga de la comunidad del Copal durante la marcha de protesta que realizaron en Irapuato para pedir justicia por el asesinato de Ángel.

La marcha fue encabezada por la familia de Ángel, quiénes tomados de la mano, alzaron la voz para pedir justicia el ataque contra el joven que no iba armado y estaba conviviendo luego de estudiar.

‘A la colmena le falta un ángel’, dijo el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Agripino, quién se sumó a la marcha y advirtió que esta forma de expresión es para exigir, no para pedir seguridad para la comunidad universitaria.

Lee también: Un Ángel parte de la UG: estudiantes exigen justicia por su asesinato

Los estudiantes denunciaron que en la comunidad del Copal, había varias unidades de la Guardia Nacional alrededor del lugar donde le arrebataron la vida a Ángel Yael, lo cual consideraron una falta de respeto y una forma de amedrentarlos. Por ello, advirtieron que jamás se volverán a quedar callados.

“Guardia Nacional, fuera del Copal”, “La Guardia no nos cuida, solo nos asesina”, “Hay que estudiar para no ser un guardia nacional”, “Ángel no huyó, la Guardia lo mató”, fueron parte de las consignas en contra de la corporación, y aunque un grupo estaba presente en el centro de la ciudad, se retiraron antes de que llegaran los manifestantes a la Presidencia Municipal.

Acusan a alcaldesa de darles la espalda

El dolor de la familia era desgarrador a cada paso que daban, conforme avanzaba la protesta que culminó en la puerta de la Presidencia Municipal de Irapuato.

Desesperadamente estudiantes y familiares tocaron la puerta exigiendo que la alcaldesa Lorena Alfaro García (quién está en Colombia) saliera a recibirlos, pero la respuesta que tuvieron fueron puertas cerradas.

Los jóvenes optaron por colocar cartulinas en la puerta de la presidencia municipal y señalar a Lorena Alfaro por darles la espalda ante la situación de inseguridad que están atravesando.

Puedes leer: Reconoce GN asesinato de joven de la UG; agente se encuentra detenido

UG no ha tenido acercamiento con Municipio

Ante esta respuesta de las autoridades municipales, el rector Luis Felipe Agripino lamentó la situación y aunque señaló que los jóvenes solo querían expresarse, comentó que no han tenido acercamiento con el Municipio de Irapuato.

Y es que, autoridades educativas indicaron que, desde mediados del año pasado, buscaron un acercamiento, primero con la pasada administración y luego con ésta para tratar el tema de seguridad y a la fecha no los han recibido.

El rector comentó que aunque la Guardia Nacional no es competencia municipal, el Municipio sí forma parte de la coordinación de seguridad en el estado y en la ciudad, por lo que los primeros responsables de atender la exigencia de seguridad, es el Municipio y con el cual no se ha podido dialogar.

Adelantó que se quiere y exige que al regresar a las labores de la comunidad estudiantil se garantice la seguridad de los estudiantes y se trabaje como se hacía antes en el Comité de seguridad del Copal.

Te puede interesar:

LC