El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no se trata de una ruptura con el gobierno de España, sino de una pausa con las empresas

Ciudad de México.- No es ruptura con el gobierno español, sino con las empresas y es “una pausa”. Así aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a sus comentarios de ayer para con España.

“No hay una ruptura en las relaciones diplomáticas con el gobierno España”, precisó. Y bajo esta premisa, añadió que ayer sólo habló de una pausa “para serenar la relación” porque “las empresas de España abusaron del pueblo de México”.

“Lo que dije ayer es: vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa. No hablé de ruptura. No, dije: ‘vamos a serenar la relación’, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó, es una falta de respeto. Deberían de ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio, repito, no ruptura”.

La propuesta de López Obrador para darse “una pausa, un tiempo” en las relaciones entre México y España no quedaron claras. Y es que no especificó a qué se refería con la “pausa” ni las implicaciones que tendría en la relación económica y política.

Hasta hoy, cuando dijo que el Gobierno de México será respetuoso de España, pero no se permitirán más abusos y saqueos como en sexenios anteriores.

“Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España. Pero en los últimos tiempos, durante el tiempo neoliberal, empresas españolas —apoyadas por el poder político de España y México— abusaron de nuestro país. Nos vieron como tierra de conquista, al grado de que en cada sexenio había una empresa favorita de España”.

Reiteró que en las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto (PRI) las empresas españolas como Repsol y OHL eran las favoritas.

El historial

Las declaraciones se dieron 13 días después que el gobierno de España dio el beneplácito al exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz (PRI) como próximo embajador de México en España.

Sin embargo, las críticas de López Obrador al gobierno de España han estado presentes desde el inicio de su gobierno.

Fue en agosto cuando envió una carta al rey de España, Felipe VI, en la que le pedía que se disculpara con los indígenas por los abusos cometidos en la Conquista.

Tras su difusión, el gobierno de España rechazó “con toda firmeza” el contenido de la misiva y lamentó que se hubiera hecho pública.

“El gobierno de España lamenta profundamente que se haya hecho pública la carta que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos dirigió a su majestad el rey el pasado 1 de marzo, cuyo contenido rechazamos con toda firmeza”, subrayó.

Y apenas el pasado 19 de enero López Obrador acusó a empresas españolas de energía de que “hacían lo que querían, nos veían como tierra de conquista”. Esta disputa la retomó apenas ayer

