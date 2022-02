El presidente López Obrador propuso hacer una pausa en las relaciones frente al “saqueo” de empresas de España en México

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso “una pausa, un tiempo” en las relaciones entre México y España. Esto como una “forma de respeto” entre ambos países.

En la conferencia matutina de este miércoles, López Obrador detalló que empresas españolas veían a México como tierra de conquista en anteriores gobiernos. Así, en estos periodos, llevaban a cabo grandes negocios al amparo del poder.

“Los que se dedican a los negocios jugosos al amparo del poder y antes eran como dueños de México, es el caso de las empresas españolas. Ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa. Yo creo que nos va a convenir a mexicanos y españoles”, refirió.

“Hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los Gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa”, dijo. Y puntualizó: “A lo mejor, ya cuando cambie el Gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía (…) que no fuesen igual como eran antes”.

López Obrador incluso pidió al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, sobre el trato de empresas de España como Repsol sobre negocios. Pero además, aseveró que su administración sí busca tener buenas relaciones con todos los Gobiernos del mundo, “siempre y cuando no roben al país”.

“La pausa es ‘vamos a darnos tiempo para respetarnos’, y que no nos vean como ‘tierra de conquista’. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los Gobierno del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país a robarles, pues tampoco queremos nosotros. Vamos a esperar porque ya era mucho”, explicó.

Desde Palacio Nacional, consideró que “México llevaba la peor parte”, pues desde España “nos saqueaban”. “Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa”, insistió en su intervención frente a los medios de comunicación.

