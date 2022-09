A pesar de que el organismo federal ha llamado al análisis para generar debate en torno al tema del aborto, PAN no debate si incluirlo o no

Alejandro Sandoval/Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tras el rechazo en automático del PAN a la despenalización del aborto en Guanajuato, la diputada priista Yulma Rocha Aguilar señaló que es muy “simplón” el argumento planteado por diputadas y diputados del blanquiazul, en torno a que la gente votó por ellos como justificación para imponer ideologías.

“Ellos piensan que porque la gente votó mayoritariamente por ellos, con eso es la justificación para imponer formas de pensar. Lo cual es muy básico y muy simplón esa lógica. Aquí, independientemente de nuestra forma de pensar, insisto de nuestra ideología, es un asunto de derechos humanos. Porque podemos de estar o no estar de acuerdo. Pero sigue siendo un asunto de derechos. Y por encima de ideologías están los derechos humanos de las mujeres incluyendo su salud. Porque es un asunto de salud pública que las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo”, señaló.

A favor de sumarse a la discusión: Yulma Rocha

La legisladora del PRI se pronunció a favor de que se sume a la discusión sobre la despenalización del aborto la opinión técnica que envió el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) al Congreso de Guanajuato para que se despenalice el aborto en la entidad y con ello se garanticen los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.

A través de dicho documento, el organismo federal manifestó su postura técnica consultiva con la que se pretende incentivar el debate legislativo. De esta forma se busca propiciar la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

“Esto tiene que verse con un espíritu jurídico y no con un espíritu ideológico. Ya diversas instancias se han pronunciado sobre garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y su derecho a decidir. Entonces este es un elemento técnico, jurídico, adicional, que se tiene sumar a la discusión y al análisis, y alejarse no sé si un poco o un mucho de la parte ideológica partidista. Porque que luego es una barrera para garantizar los derechos humanos de las mujeres”, enfatizó.

Llamado INMUJERES por aborto en Guanajuato

Dijo que hoy en día hay mujeres van a abortar a la ciudad de México porque en Guanajuato no se les garantiza ese derecho. Como ejemplo, se puede notar el reciente caso de Silao dónde los policías en lugar de garantizar el derecho a la salud estaban viendo cómo criminalizar a la mujer.

PAN no cuenta con verdadera agenda de género ni de mujeres

Apuntó que en el Partido Acción Nacional no pueden hablar de una agenda de género y no pueden hablar de una agenda de mujeres si no está incluida la despenalización del aborto.

“Esto no se trata de si estás a favor o no del aborto. Es un asunto de derechos. No es un asunto ideológico, es un asunto jurídico. Por encima de las posiciones ideológicas tiene que estar el derecho a las mujeres, al acceso a la salud y decidir sobre su cuerpo”.

La opinión técnica emitida por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y enviada al Congreso del Estado para despenalizar el aborto, será incorporada al análisis de la iniciativa impulsada por el PVEM. Actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia, señaló su presidenta Cristina Márquez Alcalá.

No obstante, la legisladora del PAN afirmó que dicha opinión del organismo federal no es vinculante y que puede ser un elemento que contenga datos, “pero ya lo estaríamos viendo en el momento del análisis del expediente completo”.

Se busca generar debate legislativo

Esto luego de que este martes, en sesión de la Comisión de Justicia, se dio cuenta sobre el documento enviado por el organismo federal, con el que se busca incentivar el debate legislativo sobre el tema.

“Es una opinión que emite un organismo que tiene facultades y atribuciones muy específicas. Que su directriz es la política pública en materia de género en lo federal y que puede establecer vínculos con los estados. Y la opinión consultiva que emite, que no se le solicitó, no es vinculante. Puede ser un elemento que nos invite a analizar datos, pero ya lo estaríamos viendo en el momento del análisis del expediente completo”.

Solo dan por enterados del documento

En agosto pasado, Inmujeres envió al Congreso del Estado una opinión consultiva para que incentive el debate legislativo sobre la despenalización del aborto. Y de esta forma se garanticen los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.

El documento enviado por el Instituto Nacional de las Mujeres hace referencia a la resolución 148/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En ella se declara inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Respecto al documento, Cristina Márquez dijo que este se circuló entre los integrantes de la comisión. Y se dieron por enterados.

“Lo que puedo decir es que se respeta por supuesto siempre la opinión de un organismo como Inmujeres. En el momento en que estemos abordando el análisis de la iniciativa, muy probablemente, no muy probablemente, formará parte del propio análisis que se hará en su momento”.

