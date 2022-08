A través de una opinión técnica, el INMujeres busca “la eliminación de las barreras normativas basadas en estereotipos de género”

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) envió al Congreso de Guanajuato una opinión técnica para que se despenalice el aborto en la entidad y con ello se garanticen los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.

A través de dicho documento, el organismo federal manifestó su postura técnica consultiva con la que se pretende incentivar el debate legislativo y propiciar la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres. El mismo documento se turnó a los Congresos locales donde no se ha legislado en la materia.

Ello, en congruencia con la resolución 148/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta declara inconstitucional el acto de criminalizar el aborto de manera absoluta.

En el Congreso de Guanajuato hay una iniciativa impulsada por la fracción del PVEM con la que se busca despenalizar el aborto. Esta se presentó hace casi un año, en septiembre del 2021. Sin embargo, a decir de la diputada panista Cristina Márquez Alcalá, la propuesta continúa en su proceso de estudio.

Ante ello, INMUJERES señaló que se espera que la opinión técnica enviada, “sirva como un referente para propiciar un diálogo social que enriquezca el conocimiento en materia de igualdad de género y haga realidad la garantía progresiva de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Esto mediante la eliminación de las barreras normativas basadas en estereotipos de género que perpetúan la discriminación y la violencia contra ellas”.

Poco a poco se va avanzando en los #DerechosDeLasMujeres. El #DerechoADecidir implica que el Estado garantice el acceso a un aborto seguro, legal y gratuito para proteger la vida y la salud de las mujeres. #15AñosILE # pic.twitter.com/CGi6izHfKa — Inmujeres México (@inmujeres) April 25, 2022

Se tiene que discutir el aborto

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso de Guanajuato, David Martínez Mendizábal, señaló que a través de dicho documento, INMUJERES no busca promover el aborto, sino fundamentar legal y técnicamente, así como en materia de salud pública, por qué se debe despenalizar en la entidad.

“No quiere decir que todo mundo vamos a salir con nuestras pancartas de viva el aborto, no, no. Se trata de un asunto de salud pública de las mujeres y en eso tenemos que razonar y discutir en el pleno del Congreso y en las comisiones: la vialidad de la propuesta de INMUJERES”.

Agregó que “lo que hace INMUJERES no es promover el aborto, no es echarle porras a la gente que quiera abortar, es simplemente despenalizar. Esto quiere decir que no se meta a la cárcel a las mujeres que libremente quisieran abortar y que tienen otro tipo de creencias distintas al Partido Acción Nacional”.

David Martínez Mendizábal. Foto: Lourdes Vázquez

Sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, justificó que hasta el momento no se ha turnado el documento a dicha comisión. Por ello dijo que no puede dar una opinión sobre un asunto que no conoce.

“Despenalización del aborto nunca estará en nuestra agenda”: Cristina Márquez

Apenas en julio pasado, la misma diputada Cristina Márquez Alcalá, afirmó que en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PAN nunca estará la despenalización del aborto.

“Fíjese que en Acción Nacional, somos diputadas y diputados del PAN y nunca va a estar en la agenda la despenalización del aborto. Nosotros somos provida, la despenalización del abordo no estará en nuestra agenda”, dijo.

“Que el aborto no sea una opción. Nosotros estamos a favor de la vida desde el momento de su concepción, por eso militamos en Acción Nacional. Y en la agenda de Acción Nacional nunca estará un tema contrario a la defensa de la vida”, añadió.

Cristina Márquez Alcalá. Foto: Archivo

Un reportero le preguntó si el rechazo en automático a la despenalización del aborto sería imponer la ideología de un partido a una sociedad que no piensa igual.

“Fíjese que la conformación del Congreso refleja lo contrario. Votaron por nosotros porque creen en los principios de doctrina del PAN y el principal derecho que defendemos es la vida”, comentó.

