La asociación de Las Libres en Guanajuato señaló que los casos de abortos en Guanajuato no son bien atendidos

Ivonne Ortiz

León.- El caso de una menor que abortó en los baños públicos de un tianguis de Silao, alertó a la Asociación Civil de Guanajuato ‘Las Libres’. La activista Verónica Cruz Sánchez evidenció las condiciones insalubres a las que se tienen que enfrentar las mujeres que deciden abortar, pues aún no es legal en Guanajuato.

Este viernes, una menor sufrió un aborto en un baño público del tianguis de Silao. Al principio habría sido intervenida por policías municipales que dieron parte el Ministerio Público sobre el caso. Paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron a un hospital después de ver a la joven adolorida y con sangre, según medios locales.

“Si bien el delito de aborto no ha sido eliminado de los códigos penales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido contundente en señalar que no puede utilizarse el poder punitivo del Estado para criminalizar y sancionar el ejercicio del derecho a decidir de una persona. El respeto a este derecho y la obligación de garantizarlo, tiene un carácter aún más importante cuando quien está de por medio es una persona menor de edad”, informaron Las Libres en un comunicado.

En entrevista para Correo, su representante Verónica Cruz, lamentó el hecho de que los policías municipales de Silao estén “confundidos” o no estén capacitados para actuar en pro de la salud de las mujeres en casos de aborto.

“Es un acto de molestia que es parte de la criminalización que ya no debería existir”, dijo para referirse al parte que dio la Policía Municipal de Silao al Ministerio Público sobre el caso de la menor.

Foto: Jazmín Castro

Aborto sigue en el Código Penal de Guanajuato

El aborto sigue escrito en el Código Penal de Guanajuato como un delito. Sin embargo, en septiembre del 2021 “la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó uno de los pronunciamientos más contundentes e importantes en materia de derechos de las mujeres y de derechos sexuales y reproductivos, declarando la inconstitucionalidad del delito de aborto”, explicaron Las Libres en un comunicado.

La representante de Las Libres aseguró que “aunque Guanajuato no quiera legalizar el aborto, ya no es un delito. Ya no tiene ningún sentido abrir ninguna carpeta porque el delito ya no es delito”, dijo Verónica Cruz.

“La Policía Municipal de Silao no están estandarizados a saber que, si están frente a un aborto, lo que tienen que hacer es garantizar una ayuda clínica. Lo que hay que hacer es salvarguardar la vida de la joven”.

Resaltó que el hecho de que en Guanajuato aún no se legalice el aborto, trae confusiones para las autoridades locales, aún existen estigmas.

“En todo el territorio mexicano ninguna autoridad se ha enfocado en difundir que el aborto es un derecho. Los policías deberían estar enterados y capacitados que en esos casos como ya no es un delito, hay que actuar con auxilio médico (…) Las policías municipales tienen que estar enteradas que el aborto ya no es un delito. Tienen que llevarlas a una emergencia”.

Foto: Jazmín Castro

Prisión ya no es legal

La activista recordó que desde el año 2010 ya no está permitido encarcelar a ninguna mujer por abortar en Guanajuato.

“Decirles a las mujeres que pueden abortar, que es un derecho y ya no pueden ser criminalizadas”.

Sobre la posibilidad de que en Guanajuato se legalice el aborto, la representante de Las Libres, dijo que “cerca no estamos”. Mencionó que la voluntad de los diputados locales está basada en “ideologías, creencias y votos”.

En México cada uno de los estados decide considerar el aborto como un delito o no, y en que casos lo permite. Hasta julio del 2022, suman 9 entidades que permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas: Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Colima, Sinaloa, Baja California, Guerrero y Baja California Sur.

“Tenemos que arreciar la campaña para hacer saber que las personas deciden abortar lo pueden hacer. Cualquier mujer puede solicitar un aborto legal como un derecho”, sentenció la activista de Las Libres.

EZM

