Cuca Domínguez

Salamanca.-El presidente municipal, César Prieto Gallardo, aseveró que se debe replantear el otorgarle libertad condicional a las personas que han cometido delitos graves. Pues la salida de estas de las cárceles podría agravar la inseguridad.

“Este tipo de beneficios no se deben otorgar, porque no se trata de un simple robo, de un tema menor; estamos hablando de: homicidas, secuestradores, terroristas, violadores. Qué garantías tenemos los ciudadanos de que quien se va involucrado en el proceso de denuncia o quien padeció el delito, hoy está seguramente muy preocupado por esta acción de la justicia”, comentó el presidente municipal.

Libertad condicional “no abona a la tranquilidad”

El mandatario dijo que no está en contra de darle una segunda oportunidad a las personas; sin embargó, a causa de la situación de violencia que vive el estado, la libertad condicional no abona a la tranquilidad de los ciudadanos.

“Entendemos que a nivel federal existe la presunción de inocencia. Sin embargo, cuando se integra un expediente y es de manera correcta, y si existen las pruebas contundentes de que se cometió algún delito; si a esas personas se les comprobó el delito, sí es un problema fuerte. Porque si salen a las calles, algunos insistirán en continuar con esta actividad por las que fueron privados de su libertad. Pero, sería cuestión de verificar que fue lo que pasó, si se integró mal el expediente por parte de la Fiscalía, o si en el juicio hubo algún error”, dijo el primer edil.

Prieto Gallardo se pronunció a favor de fortalecer a las instituciones que persiguen los delitos. Con la finalidad de evitar que personas que han cometido algún ilícito en contra de la ciudadanía puedan ser liberadas. Pues dijo que “paguen la pena por el delito que cometieron”.

Colectivos también están en contra de libertad condicional

Altagracia Mosqueda, integrante del Colectivo La Regla Rota, dijo que es inaudito que quienes recibieron una sentencia por cometer delitos graves estén libres.

“No es correcto que estas personas alcancen la libertad condicional porque está demostrado estadísticamente que una gran cantidad de estas personas reinciden. Hablando de violadores, ello no lo hacen una sola vez, es una tras otra y siempre busca la manera de escaparse del señalamiento; del castigo y buscan todas las artimañas para volverlo a hacer”, explicó.

Es un riesgo para los ciudadanos

Comentó que los violadores son depredadores que repiten el delito y que no se detienen, “no es gente que lo hizo por juego, porque se le ocurrió, para hacer una cosa así, como una violación es porque no estás conscientes y porque tienen ese instinto de maldad; digámoslo de esa manera y la mayoría reincide”.

“No me parece una medida adecuada, no me parece que sea correcto porque si les dieron la libertad condicional debieron de haber revisado todo el expediente de éstas personas, cuántas veces han sido acusados, señalados y cuántas veces reincidieron en lo mismo…Hace falta revisar el historial de cada una de estas personas para decidir si verdaderamente amerita una libertad condicional, no dudo que en ocasiones haya acusados inocentes…Lo que se quiere es salir del problema de manera inmediata y por eso meten a la cárcel a todos o los sacan a todos”, dijo.

Altagracia Mosqueda dijo que con esa medida se violentan los derechos de las víctimas. Además de que se ponen en riesgo los derechos de toda la ciudadanía.

