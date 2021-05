Liberan a ‘El Güero’ Palma la madrugada del martes; lo detienen al salir del Altiplano

Redacción

México.- Poco antes de la 2 de la mañana de este martes 4 de mayo, ‘El Güero’ Palma fue liberado del penal federal El Altiplano, en el Estado de México, sin embargo, cuando pisó la calle fue recapturado por de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.



Héctor Luis El Güero Palma fue trasladado a la Ciudad de México, en un vehículo blindado que según el medio Excelsior, fue escoltado por una veintena de unidades rumbo a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).



Hasta el momento el organismo autónomo no informó cuáles eran los cargos que motivaron la nueva detención de El Güero Palma.



Fue el pasado 1 de mayo que un juzgado federal de Jalisco ordenó liberar al exsocio de ‘El Chapo Guzmán. Palma fue absuelto de la acusación en su contra por la comisión del delito de delincuencia organizada.



“Con un procedimiento que no es lo más adecuado, no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso coloquialmente se conoce como ‘sabadazo’”



