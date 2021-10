Luz Elena Escobar

León.- El síndico José Arturo Sánchez Castellanos solicitó ante la Contraloría municipal que se investigue al exdirector de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce Ávila y a quien resulte responsable por el posible otorgamiento de un ‘descuento’ en el impuesto predial a un particular.

Al respecto, el área de Comunicación Social de la Contraloría municipal informó que se inició formalmente la investigación, por lo que en el transcurso de la semana se estará citando a los funcionarios para desahogar el caso. El proceso puede durar entre 30 y 60 días para su conclusión.

Lee también: Emblema para administración de Alejandra Gutiérrez genera burlas y críticas

Desde su cuenta de Twitter, el síndico que tiene 24 horas de haber tomado protesta de su cargo dio a conocer su solicitud ante la Contraloría municipal para investigar el posible daño al patrimonio municipal.

Además, el funcionario adjuntó en sus redes un oficio en el que se describe la intervención del exdirector de Desarrollo Rural para que se emita el beneficio de la cuenta predial de un terreno a un particular.

Hoy solicité a la Contraloría abrir expediente que deslinde responsables de un posible daño al erario por haber vendido a un particular, a un precio inferior al de mercado, un predio que pertenecía a un Kínder. Que se evalúe acción de lesividad u opciones de recuperación. pic.twitter.com/SRv2E1kpWy — José Arturo Sánchez Castellanos (@JArturo670707) October 11, 2021

Sobre este tema, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez mencionó que “para eso es la entrega-recepción”, donde se revisa de manera detallada el estado actual de las condiciones en que se recibe la administración.

“Entonces estaremos revisándolo y en este tema particular, pues adelante, si ya se presentó, que lo analice la Contraloría. Yo no tengo todo el conocimiento del hecho a detalle, creo que sería incorrecto opinar sin que se haga la investigación y el trámite pertinente porque si no la irresponsable sería yo”.

Dijo que lo importante es que se dé salida al tema legalmente.

Te puede interesar: Suma León cinco asesinatos en las primeras 24 horas de Ale Gutiérrez

ac