Aseguraron la atención psicológica de niños y padres, así como el cuidado de las instalaciones de las escuelas de Guanajuato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En las escuelas de Guanajuato en donde se han registrado casos de abusos y violencia en contra de los menores, incluyendo los dos preescolares de Silao, se dará tratamiento especializado a los alumnos. Además, se cuidarán las condiciones físicas de las instalaciones. Esto para evitar que no haya puntos ciegos. Así lo declaró el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza.

El funcionario reiteró que a la fecha hay 19 casos registrados de violencia sexual cometida en escuelas de Guanajuato. Sin embargo, reafirmó que un solo caso que se presente lleva a extremar todas las precauciones.

De estos 19 casos, 14 trabajadores de la SEG estuvieron involucrados como generadores de violencia o por omisiones. De estos, 11 fueron separados de sus cargos de manera definitiva y 3 fueron acreedores de medidas disciplinarias.

Suspenden a involucrados

Señaló que, aunque el proceso de investigación y declaratorias ya concluyó con la suspensión de maestros y directivos involucrados en ambos planteles de Silao, se está dando un acompañamiento permanente.

“Estuvimos presentes en las dos escuelas de Silao, en la escuela de Celaya e Irapuato, en las escuelas sensibles. Tuvimos personal directamente atendiendo a padres de familia, porque los papás tenían esa incertidumbre de cómo iban a regresar sus hijos y quiénes eran los nuevos maestros. Con los maestros contratados tuvimos una conversación porque esos planteles serán tratados de una forma especial”.

Apuntó que el hecho de que los expedientes ya se hayan cerrado, el seguimiento será permanente. Esto con la atención psicológica de niñas, niños y padres de familia que así lo requieren y el cuidado de las instalaciones físicas de las escuelas en Guanajuato.

Foto: Lourdes Vázquez

Maestro de música tenía trayectoria impecable

Sobre las denuncias de abusos cometidas por José de Jesús ‘N’, maestro de música del preescolar ‘Lic. Don José Nativitas Macías’, el secretario de Educación reveló que el profesor tenía 10 años de servicio siendo un muy buen profesor y con una trayectoria impecable.

“¿Y qué pasó después de pandemia? Solo él lo sabe. La realidad es que hay que estar atentos todos los días y no hay una garantía total. Por eso tenemos que extremar que los protocolos suplan cualquier situación de este tipo, de desorden mental y que no creamos que no pueda suceder, debemos estar con la alerta prendida”.

El pasado 17 de agosto se informó sobre la detención de José de Jesús, acusado del delito de violación en agravio de un menor de edad, alumno del citado preescolar ubicado en Silao,

Finalmente precisó que la contratación de nuevos maestros para las dos escuelas de Silao, se realizó a través de un proceso de selección en el cual se aplican diversas pruebas incluso psicológicas por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) que es una instancia federal.

Preescolares de Silao donde se denunciaron abusos Foto: especial

Incidencias menores en regreso a clases

El ciclo escolar 2022 – 2023 arrancó con incidencias menores y la falta de algunos maestros en poco más de 50 escuelas en todo el Estado, informó el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza.

Dijo que el lunes se reportó un total de 54 escuelas con faltantes de maestros. No obstante, estos se están supliendo con los mismos maestros del plantel educativo o con autoridades que son los jefes de sector y los supervisores.

Señaló que para este ciclo se seleccionaron 3 mil 400 maestros quienes pasaron todo el proceso. Hernández Meza insistió en que se tuvo un regreso a clases sin incidencias del 99.5% de las 10 mil 400 escuelas.

Reiteró que fueron alrededor de 50 en donde se registró algún faltante, problemas con la electricidad, la falta de un maestro, o que la escuela no se pudo abrir. Sin embargo, los problemas fueron atendidos en el momento. A tres días del inicio del ciclo escolar, se está prestando el servicio al 100 por cierto.

Respecto a las escuelas vandalizadas, señaló que, en el pasado periodo vacacional, solo se reportaron cinco planteles con algún tipo de hecho. Pero todos de reparación simple que no paralizaron el regreso a clases.

Así lo informó durante el evento protocolario de la entrega de reconocimientos a la práctico educativa durante la pandemia del Covid-19, de la región 2 que abarca los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, y en donde estuvo presente la titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), Adela Piña Bernal.

Niega que cargos sean políticos

El secretario de Educación de Guanajuato negó que los recientes cambios en las delegaciones hayan sido por compromisos políticos, como lo señaló el dirigente del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación del Estado de Guanajuato (MD-TG), Vicente Díaz Quiñones.

Jorge Hernández Meza señaló que dichos cambios obedecen a una rotación entre funcionarios que ya estaban dentro de la misma SEG.

El lunes, la SEG informó que a partir del 16 de septiembre se llevará a cabo el cambio de titulares de las delegaciones regionales.

Alertan por robos

En el arranque del ciclo escolar, el delegado de la región IV a la que pertenece Salamanca, Nicolás Gutiérrez Ortega, dijo que se tiene el reporte de 3 robos a planteles, 2 de éstos en Salamanca. Además, agregó que se está gestionando un recurso extraordinario con el gobernador para atender necesidades más apremiantes como son agua, electricidad y drenaje.

“Fueran cuatro semanas que las escuelas se quedaron solas, pero nos organizamos con los alcaldes, y nos ayudaron a hacer rondines- Tenemos muy pocos reportes en toda la región. Si acaso algunas 3 durante este receso. En este regreso no hemos tenido llamadas de alarma. Las maestros y maestros regresaron desde la semana pasada a las escuelas. El viernes se trabajó en la adecuación de los espacios y funcionó la organización que se tuvo con los presidentes, con los padres de familia y no ha habido robos y si los hay esperemos que sean menores. En este momento estamos en el recuento”.

Dijo que en el caso de Salamanca uno de los robos que se registró fue a la primaria María Guadalupe Arroyo, ubicada en la zona centro, donde ingresaron a la cafetería y se reportan faltantes. Aunque dijo esos daños los tiene que absorber el encargado de la cafetería, porque ese servicio se subcontrata. Todo el plantel está asegurado, pero no incluye a la tienda escolar.

EZM

