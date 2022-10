Vicente Zepeda precisó que el problema de crecimiento del lirio la laguna de Yuriria no lo puede resolver solo el gobierno federal

Yuriria.- En reunión para establecer medidas para el saneamiento de la Laguna de Yuriria con autoridades de Yuriria, Uriangato, Moroleón, Santiago Maravatio, Salvatierra, Valle de Santiago, SMAOT, SDAyR, CEA, UG y CONAGUA, quedó establecido que la problemática en relación a la proliferación del lirio acuático en la laguna de Yuriria, es el ingreso de tres toneladas diarias de contaminantes; aguas residuales no tratadas y químicos utilizados en las actividades agrícolas en el campo.

Vicente Zepeda López, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua, precisó que, asumía el compromiso de ejercer, con los elementos que proporcional el marco legal de control que la ley de agua nacionales establece, y ejecutar las acciones regulatorias con la emisión de permisos de descargas de aguas residuales.

“Es necesario que cada uno de los municipios cuente con sus permisos de aguas residuales, en sus descargas. Ese es un primer objetivo. Identificar como municipios qué tenemos, qué nos hace falta. Administrativamente hablando es contar con permiso de descargas de aguas residuales. Tenemos que hablar técnicamente. Si tenemos permisos de descargas de aguas residuales, debemos de contar con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Eso es una exigencia de la norma y de la ley de agua nacionales. Tenemos que medir el agua que descargamos. Vallamos por pasos, todo esto va a favorecer en las acciones que queramos ejecutar”.

Urgen acciones coordinadas

Vicente Zepeda precisó que el problema de crecimiento del lirio la laguna de Yuriria no lo puede resolver el gobierno federal solo, no lo puede el gobierno municipal solo, ni el Estado.

Recordó que la CONAGUA cuenta con programas federalizados para el tema de saneamiento de las aguas. Esto siempre y cuando se tengan proyectos bien determinados, aprobados por el Estado y que puede determinar la CONAGUA en oficina central o en si es el caso, en la dirección local.

Reiteró que los municipios deben contar en primer lugar con un inventario de descargas de aguas residuales. También checar si las tienen todas regularizadas, si se cuenta con PTAR en ellas. De no tenerlas, son infractores. Así lo señaló el director de la CONAGUA y destacó que deberán ejecutar las acciones para solventar. “Hay municipios que no están regulares y no pueden acceder a los beneficios”.

“La comisión nacional del agua tiene la facultad de ejecutar los procedimientos administrativos de sanción a los municipios ¿Por qué?, porque no estás tratando el agua. Fácilmente tenemos una infinidad de procedimientos administrativos y multas en contra de los usuarios. En este caso, los municipios. Estratosféricas, por cada una de las descargas clandestinas que tengan, por descargar agua, aún con permiso de descarga, pero incumpliendo la norma”, precisó.

Tienen que estar presidentes municipales

La alcaldesa de Yuriria, Ma. de los Ángeles López Bedolla precisó que, el pedir la reunión con todas las autoridades involucradas, es porque el tema del lirio en la lagua, es preocupante. Sin embargo, es necesario que estén presentes los alcaldes y no representantes, por lo que agradeció al alcalde de Uriangato y Santiago Maravatio su presencia.

López Bedolla reiteró que se ha trabajado durante años en la atención a la laguna, pero ha sido el meterle un ‘mejoralito’ y no se resuelve el problema.

“Aquí nos toca a todos, federal, estatal, municipios, y el tema son las plantas tratadoras. Si no saneamos el agua residual, no lo vamos a lograr y en poco tiempo, la laguna va a desaparecer y esto es algo muy preocupante”, lamentó.

Anastacio Rosiles Pérez, presidente de Uriangato y José Guadalupe Paniagua Cardoso alcalde de Santiago Maravatio, se comprometieron a trabajar y en la siguiente reunión exponer las soluciones que tienen para el saneamiento de las aguas residuales que generan sus municipios y no son tratadas.

Finalmente se acordó que, antes de concluir el mes, se tendrá la reunión de trabajo para establecer el proyecto general de saneamiento de la laguna de Yuriria.

