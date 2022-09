Pescadores y prestadores de servicios fumigaron la Laguna de Yuriria con un herbicida agroecológico, pues están desesperados con la plaga

Luis Telles

Yuriria.-Ante la nula respuesta de autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender la problemática del lirio acuático en la Laguna de Yuriria, los prestadores de servicios y pescadores unieron para fumigarlo con herbicida agroecológico.

Los pescadores, prestadores de servicios turísticos en lancha, pequeños restauranteros y familias de La Angostura de Yuriria y Caguajeo de Valle de Santiago, dijeron que obtuvieron resultados positivos.

“No sea hecho nada y el lirio en pocas semanas está por invadir toda la laguna. Las autoridades saben del serio problema económico que representa para cientos de familias que vivimos de la laguna. Perdemos nuestras redes, no podemos ingresar a pescar, ni a pasear a los turistas…En los pequeños locales comerciales de alimentos ya las ventas han descendido. Porque el atractivo que es la laguna, ya no es el embalse de agua hermoso que admirar, si no puras plantas floreciendo. Pareciera un campo de hiervas que desoxigenan el agua y con ello se prevé la muerte de los peces”, señalaron.

Fumigan Laguna de Yuriria Foto: Luis Telles

Investigan por su cuenta para eliminar el lirio

Los quejosos aseguraron que saben que no se debe de utilizar ningún químico para fumigar. Aunque también dicen que investigaron en internet y encontraron que había un herbicida agroecológico que prometía eliminar todo tipo de maleza, hoja angosta, hoja ancha, arbustos y musgos.

“Nos reunimos, empezamos a platicar con todos los compañeros. Claro, algunos dijeron que ya se había utilizado todo tipo de químicos en fumigaciones por parte de las autoridades y no se había controlado el crecimiento del lirio. Pero todos coincidimos en que no hay peor lucha que la que no se hace”, dijeron.

Luego de la investigación se contactaron con los representantes de la empresa. Estos llegaron a la comunidad de La Angostura y les dieron una explicación sobre el herbicida. Les dijeron que era un producto totalmente biodegradable y que no contamina el suelo ni los mantos acuíferos.

Fumigan Laguna de Yuriria Foto: Luis Telles

“Nos dijeron que con una botella de un litro se cubrían dos hectáreas de lirio acuático y cada botellita tiene un costo de 500 pesos y que la aplicación era más efectiva si se aplicaba con un dron… Se hizo una cooperación y se compraron 10 litro. Se atendieron 20 hectáreas con el dron, el cual también tiene un costo, 500 pesos por hectárea. Pero en esta primer ocasión nos lo dejaron a mitad de precio”, comentaron.

Afirman que los resultados fueron buenos

Los ciudadanos comentaron que después de un mes de aplicarse el herbicida vieron los resultados. La planta del lirio se secó, “da resultados y hoy estamos alzando la voz, para que las autoridades de los tres niveles de gobierno nos apoyen. Nosotros estamos dispuestos a cooperar. Pero son muchas hectáreas las invadidas de lirio, por lo que se requiere de una gran inversión económica”.

Incluso afirmaron que es una oportunidad para controlar el lirio, “lo que hicimos no es nada, el lirio se reproduce increíblemente. Por eso se requiere de una verdadera atención, de un verdadero ataque al lirio. Porque de lo contrario será un mejoralito para una gran enfermedad”.

