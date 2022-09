En el punto de plaza Venezia la fila de espera para la jornada de vacunación anticovid en León fue notablemente menor

Carolina Esqueda

León.- Sin necesidad de madrugar y con una espera promedio de dos horas, transcurrió el tercer día de jornada de vacunación anticovid en León para menores de 5 a 11 años. Ahora ya con solo 4 puntos activos de los 6 con los que inició la campaña.

Aunque la mayoría acudió para aplicar las segundas dosis, de las que recordaron una experiencia mucho más caótica, muchas también aprovecharon para recibir la vacuna por primera vez. Incluso para aplicarse ellas mismas la Cansino.

Foto: Carolina Esqueda

“La vez anterior que hubo vacunación no alcancé para la primera dosis. Ese día me fui como a las 6 de la mañana y a las 9 y media dijeron que ya no había. Ahorita llegué como a las 10 de la mañana y ya vamos para adentro. Hasta para mí porque nunca alcanzaba” dijo Esmeralda Robledo, de la colonia Sangre de Cristo.

En el punto de plaza Venezia, donde para el mediodía aún quedaban 3 mil dosis disponibles, la fila de espera para la jornada de vacunación anticovid en León fue notablemente menor a la del primer día, y la gente acudió más tranquila ya con la certeza de que alcanzarían lugar.

Foto: Carolina Esqueda

La Secretaría de Salud estatal recordó que la jornada de vacunación continuará según la cantidad de dosis que aún queden disponibles, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a sus anuncios oficiales, que seguirán difundiéndose a través de sus redes sociales, para conocer los lugares que se mantendrán activos.

